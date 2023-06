Distrito Euskadi Congreso sobre dislexia "Cuando tienes un niño que molesta en clase, que te interrumpe, pregúntate por qué" Publicado: 09/06/2023 18:20 (UTC+2) Última actualización: 09/06/2023 18:20 (UTC+2) Nos acercamos al iWORDD, al congreso internacional sobre dislexia, organizado por el BCBL en Donostia. Charlamos con Marie Lallier, investigadora del BCBL, y con 3 madres: Anita, Carmen y Esther, que nos hablan de los difícil que ha sido conseguir un diagnóstico y una buena educación para sus hijos Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen promocional del iWORDD, congreso internacional de dislexia 20:57 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El BCBL, Basque Center on Cogniticon, Brand and Lanuage de Donostia, organiza el iWORDD, congreso internacional sobre dislexia, que ha reunido a profesionales y familiares de personas que tienen este trastorno.

"Llevamos una andadura potente y una mochila importante" reconoce Esther, madre de dos niños con dislexia. Al igual que ella, Carmen tiene dos hijos con ese mismo trastorno, "para la mayoría de las familias, supone un coste emocional y económico enorme tener a un niño con dislexia en el sistema educacional, y nosotras intentamos mejorar eso", remarca ella.

Anita tiene un hijo, que ha hecho ingeniería robótica, pero el coste, sobre todo emocional, ha sido enorme. "yo diría a los profesores que cuando crees que un niño es vago, o es el típico que te interrumpe constantemente…pregúntate por qué", y añade que "no es muy difícil identificar un problema, no hace falta una gran formación, ni una gran inversión y lo que no inviertan en educación van a tener que invertirlo en salud mental después".

La investigadora del BCBL, Marie Lallier, nos recuerda lo importante que es una rápida detección de este trastorno, "la primera señal podría ser que el niño tiene dificultades con la lectura, pero en infantil también hay señales como, por ejemplo, que el niño tenga dificultades para aprender canciones".