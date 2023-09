¿Qué es la felicidad?

La periodista, presentadora y colaboradora de "Distrito Euskadi" nos propone una charla con Mario San Miguel, cantautor, poeta, periodista y autor de distintos libros y publicaciones. San Miguel diserta sobre la condición humana y sobre la propia paradoja que representamos.

Eider Hurtado y África Baeta conversan con Mario San Miguel acerca de la felicidad. ¿Cómo definir este concepto? "Tendríamos que distinguir entre las felicidades y la felicidad", apunta San Miguel. Además, él cree que "no tienes ni que saber lo que es la felicidad. Lo vas a sentir. Cuando uno es feliz, lo es y lo sabe. No lo piensa". Añade un argumento o fórmula: "Para ser feliz tienes que fluir fácil por la forma y fondear fuerte en el fondo". Baeta reflexiona sobre el autoconocimiento. "Nos han dado la capacidad de pensarnos, pero no sabemos responder a lo que somos. Nos basamos en etiquetas".