Martxelo Otamendi: "Dije que sí a Egunkaria para dos años, pero le cogí gusto y me quedé 30" Publicado: 06/11/2023 19:08 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2023 19:08 (UTC+1) Hace unos meses que Martxelo Otamendi se jubiló, después de más de 30 años dedicado al periodismo en euskera. Ahora recibe el premio 'Trayectoria Profesional'del Colegio Vasco de Periodistas. Fue profesor de euskaltegi, comentarista de Fórmula 1, firmaba como Frankie Tai, presentó 'Babel' en ETB...

El Colegio Vasco de Periodistas concede el premio 'Trayectoria profesional' al tolosarra Martxelo Otamendi, por lo que le invitamos a Distrito Euskadi, para repasar parte de su larga carrera.

Hace 30 años, Juan Mari Torrealdai le ofreció dirigir Euskaldunon Egunkaria, "dije que sí para dos años, pero le cogí gusto y me quedé 30". Ahora, recién jubilado, aclara a Eider Hurtado que de momento es un "jubilado becario", pero que no se piensa retirar, "no me retiró la Guardia Civil, y tampoco me va a retirar la jubilación".

Fue profesor de euskaltegi y comentarista de 'Formula 1' para Euskadi Irratia, "si hay algún guardia civil que se quedó con el autógrafo de Ayrton Senna, de Martxelo Otamendi, que lo devuelva rápido", exige Martxelo al recordar el cierre de Egunkaria y todo lo que se llevaron de su casa el día que lo detuvieron.

Reconoce que el euskera ha avanzado mucho cualitativamente, "pero cuantitativamente vamos lentos", y añade "me preocupa que la gente estudie euskera para sacar el B1 o el B2, y no por inquietud identitaria. Somos un país muy pequeño, que tiene una lengua que, entre los países sin estado, después del catalán, es la que más oferta tiene. En marruecos, con 50 millones, no tienen facultades en árabe. Nosotros con 3 millones sí".