Distrito Euskadi IGLESIA CATÓLICA Sor Lucía Caram, sobre los abusos: "La Iglesia llega tarde y llega mal" Publicado: 29/11/2023 16:15 (UTC+1) Última actualización: 29/11/2023 16:20 (UTC+1) La conocida monja visita Getaria para ofrecer una charla bajo el título, 'Constructores de paz en tiempos de crisis. Ucrania'. Charlamos con ella sobre la guerra, el Papa y las denuncias de abusos en el seno de la Iglesia. "El Papa, cuando hay que llamar la atención, la llama directamente", dice. Escuchar la página Escuchar la página

Acudía a Gipuzkoa a unas jornadas organizadas por la ONG ELAN EUSKADI. Sor Lucía Caram ha estado 21 veces en Ucrania y nos acerca de primera mano la realidad y el drama que se sigue padeciendo en aquel país. Además, en esta entrevista no obvia pronunciarse sobre el tema de los abusos dentro de la Iglesia. Este martes el Papa se reunía con la Conferencia Episcopal Española en pleno, y, sobre la mesa no estuvo dicha cuestión, según los presentes en esa reunión. Sin embargo, Sor Lucía Caram señala que de la mano de Francisco llegará la "tolerancia cero". No obstante, en relación a los abusos espera que se "tomen medidas". Respecto a lo que ha visto en Ucrania, denuncia que "la ayuda humanitaria no llega".