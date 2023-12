Distrito Euskadi CIRCO CONTEMPORÁNEO Llega Zirkuss, compañía de circo contemporáneo de Donostia, que aúna acrobacias, danza y dramaturgia. Publicado: 04/12/2023 13:49 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2023 13:49 (UTC+1) Lander Briones es el director artístico de una iniciativa que ya tiene en los escenarios su primer espectáculo, llamado 'Sustrai'. Es un show innovador, que integra demostraciones de artes plásticas en directo, además del circo contemporáneo, acrobacias, danza y teatro. Escuchar la página Escuchar la página

Imagen: Espectáculo 'Sustrai', de Zirkuss

Lander Briones es un donostiarra que ejercía su profesión de enfermero, hasta que hace unos años se dio cuenta de que tenía un sueño por cumplir. "Cada vez que iba a ciertos teatros o a ver artes escénicas, me encantaba", reconoce. De ahí que asegure en los micrófonos de Radio Euskadi que, al ser parte del público, sentía que quería "estar ahí arriba y no como espectador. El circo me cautivó, me atrapó". A partir de ese momento "me puse a pensar y a imaginar lo que sería traer una compañía de circo contemporáneo a Donosti y a Euskadi". Su sueño se ha hecho realidad, con la puesta en escena de su primer espectáculo, en el que 9 artistas, locales e internacionales, de primer nivel, muestran su talento consiguiendo entretener y emocionar al público asistente. Alexandre Sierra Fariñas, Toni Gutierrez Casado, Paloma Farga Minguez, Olivia Bernardo Fernandez, Miren Barrena Rebe, Matthias Elgueta Cuevas, Iñigo Arroyo Gutierrez, Dominika Krzymowska y Asvin Lopez Echarri integran el elenco de 'Sustrai', dirigidos por Lander Briones, que además es artista y acróbata.

Musikene, ESCIVI, ALFA Historias Hiladas, AEG, JantzizLab, Kutxa Kultur Fundazioa, NODE y Kontadores Gazte Zentroa han colaborado en la creación de un espectáculo cuyo primer pase ante el público ha tenido lugar en la sala Gazteszena de Donostia el 1 de diciembre de 2023. Distrito Euskadi ha sido testigo del último ensayo antes del estreno de 'Sustrai'. "Sómos raíces que se mezclan y se unen con un proyecto común", afirman desde Zirkuss.