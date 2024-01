Distrito Euskadi ENTREVISTA Ana Goitia: "Estando delgada es cuando más infeliz he sido" EITB Media Publicado: 04/01/2024 12:19 (UTC+1) Última actualización: 04/01/2024 12:19 (UTC+1) La periodista, presentadora e influencer ha recibido en su Instagram comentarios gordófobos muy hirientes que no ha dudado en denunciar en sus redes sociales, "a la cara muy poca gente te lo dice. Se esconden en el anonimato". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La periodista e influencer Ana Goitia 24:16 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

«Solo digo que te marcarás un Itziar Castro» o «A ver si te ponen un asiento de tu talla» son solo dos de las frases que la periodista e influencer Ana Goitia ha recibido en su Instagram. No es la primera vez. "Me han llamado ballena y gorda y normalmente me río, pero en esta ocasión he decidido denunciarlo". Recibió el apoyo de sus seguidores, una cadena solidaria de mensajes que incluso forzó a este usuario a cambiar su foto de perfil y nombre. "Hay mucha gordofobia que es una clase de violencia". "Hasta yo soy gordófoba porque lo tenemos interiorizado desde pequeños, nos han transmitido que ser gorda es malo".

Afirma que nunca ha entrado en los cánones de belleza y que ha hecho "barbaridades para adelgazar", "he tenido bulimia"; "he pensado que siendo gorda era menos y que para lograr cosas estar delgada era mucho mejor".

Recuerda con amargor los momentos en los que ha estado obsesionada por adelgazar, "estaba con depresión", "estando delgada es cuando más infeliz he sido". Su activismo ha ayudado a otras personas. "He ido a casa de gente que estaba muy mal a decirle que la vida sigue". "Tenemos que vivir y disfrutar".

Compra prácticamente toda su ropa por Internet porque "en las tiendas físicas no venden tallas grandes". "Nos quieren escondidas y no quieren que entremos a las tiendas porque estamos gordas".

Ha preferido no desvelarlos, pero en 'Distrito Euskadi' ha avanzado que el nuevo año llega con nuevos retos profesionales. Asegura que su paso por el programa Akelarre de Euskal Telebista "ha sido maravilloso" porque ha conectado con Tania Llaseras y con Nerea Garmendia. "Cada una tiene su personalidad, somos muy distintas y ha sido una aventura súper bonita".