Entrevistas Cine y moda Alberto San Juan: "No sabía nada sobre Balenciaga y es, sin duda, el personaje que más trabajo me ha dado" Publicado: 22/01/2024 19:45 (UTC+1) Última actualización: 22/01/2024 19:45 (UTC+1) El equipo de la serie 'Cristóbal Balenciaga' presenta en Donostia la serie sobre el modista getaiarra. Alberto San Juan, que es quien le da vida, reconoce que no ha sido fácil, "esta es una especulación de quién pudo ser ese hombre a partir de los datos reales y con una voluntad absoluta de rigor"

Alberto San Juan charla con Eider Hurtado minutos antes de que la serie 'CRISTÓBAL BALENCIAGA' se presente en el Victoria Eugenia de Donostia. "No sabía nada sobre Balenciaga antes de hacer esta serie". Hay muy pocos datos sobre el modisto, por ello tampoco ha sido fácil construir el personaje, "esta es una especulación de quién pudo ser ese hombre a partir de los datos reales y con una voluntad absoluta de rigor y lealtad hacia lo que sí se sabe".

San Juan ha hecho un enorme esfuerzo lingüístico para interpretar a Cristóbal, "no sabía nada de francés ni de euskera, ni lo sé ahora. La mayor parte del texto es en francés, y recibí clases durante 5 meses para sonar creíble"

Por todo ello no duda en reconocer que "este es el personaje que más trabajo me ha dado, el de mayor dimensión, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que han contado conmigo".