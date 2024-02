Entrevistas ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Mayte Sancho: "No hay conciencia suficiente en el asunto de los cuidados. Es uno de los grandes desafíos" Publicado: 12/02/2024 18:22 (UTC+1) Última actualización: 12/02/2024 18:22 (UTC+1) La recientemente nombrada directora general del Imserso, conversa en Radio Euskadi con Eider Hurtado acerca de las tareas propias de su cargo. Entre ellas destacan la atención y cuidados a las personas mayores: "no tiene una solución fácil", recalca Sancho. Escuchar la página Escuchar la página

Está considerada como una de las mayores expertas en el campo de los cuidados. Estuvo tres décadas trabajando en el Imserso y posteriormente inició una etapa en la Fundación Matía. Cuando ya estaba estrenando su jubilación, recibió una llamada que le proponía dirigir el Imserso. Dice que se lo pensó mucho, "me daba pánico, pero aquí estoy". Con este paso, entre otras cosas, demuestra la valía de las personas que ya tienen una edad para asumir responsabilidades de primer orden en la sociedad, "es un granito más de arena. Somos mayores pero no tontos", dice Mayte Sancho. Respecto a la tarea de los cuidados, pone el foco en que "cada vez más personas van a necesitar cuidados muy intensos, muy complejos, muy largos en el tiempo y no tenemos soluciones claras que no pasen por un incremento muy, muy grande financiero. Y esto no es fácil". De ellos y de los propios viajes que se realizan a través del Imserso habla en esta entrevista en Distrito Euskadi.