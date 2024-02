Distrito Euskadi INTERNACIONAL "No soy muy optimista con el horizonte jurídico de Assange" EITB Media Publicado: 22/02/2024 11:28 (UTC+1) Última actualización: 22/02/2024 11:47 (UTC+1) Con Víctor Amado, profesor de Historia Contemporánea de la UPV-EHU, analizamos las derivadas políticas y judiciales de este caso. Escuchar la página Escuchar la página

Julian Assange, que lleva más de cuatro años encarcelado, libra una nueva batalla judicial ante los magistrados del Tribunal Superior de Londres para frenar su extradición a Estados Unidos.

El fundador de WikiLeaks juega su penúltima carta para evitar la extradición a Estados Unidos. Si los jueces fallan contra él, a sus abogados sólo les quedaría el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. "Su posición es muy complicada", afirma Víctor Amado, sobre todo porque "algunas de las figuras delictivas por las que se le juzga pueden acarrearle la pena de muerte". "Reino Unido no es miembro de la Unión Europea, así que estando fuera de la UE la ayuda que podría tener no existe", recuerda Amado, quien no se muestra muy optimista con el futuro de Assange. El periodista australiano lleva desde el 2010 perseguido por la justicia, y más de cuatro años en prisión. "Es un aviso a navegantes a los periodistas y lo más grave es que está pasando en una democracia", sentencia Víctor Amado.

Analizamos también las consecuencias políticas y sociales que está teniendo la muerte de Alexéi Navalni, aparecido muerto el pasado viernes en una prisión ártica donde cumplía condena. "Es muy difícil pensar que el Kremlin no ha tenido nada que ver, el putinismo, desgraciadamente, nos tiene acostumbrados a estas situaciones". En marzo son elecciones en Rusia, pero "lo ocurrido con Navalni no va a determinar el voto", sostiene Víctor Amado.