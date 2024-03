Entrevistas Iglesia y fe Joxe Arregi: “La Conferencia Episcopal parece una entidad del medievo: plenamente masculina y oscura” Publicado: 05/03/2024 19:16 (UTC+1) Última actualización: 05/03/2024 19:16 (UTC+1) Han pasado 14 años desde que el teólogo Joxe Arregi decidiera abandonar la Orden Franciscana y el sacerdocio. Hablamos con él sobre el futuro de la Iglesia, del Papa, y del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el conservador Luis Argüello Escuchar la página Escuchar la página

"Bendigo todos los días las circunstancias que me llevaron a tomar la decisión de dejar la Iglesia". Así comienza la charla de Eider Hurtado con el teólogo Joxe Arregi, que en 2010 decidió abandonar el sacerdocio y la Orden Franciscana. "Las navidades del 2009 se me impuso un tiempo de silencio, lo acepté, hasta que Jose Ignacio Munilla me prohibió predicar, escribir y enseñar. Me vi abocado a elegir entre la sumisión y la fidelidad a mis convicciones más profundas".

Reconoce con resignación que no ha habido sorpresas en las elecciones de la Conferencia Episcopal Española: "eligen presidente a Argüello, marcadamente conservador, y de cara a la galería, para dar una impresión de equilibrio, eligen a Cobo vicepresidente". Aunque también subraya que no hay mucha variedad donde elegir, "La Conferencia Episcopal parece una entidad sacada del medievo: plenamente masculina y oscura"

No le ha sorprendido lo que se ha escuchado en la tertulia de curas de Toledo, que decían rezar "para que el Papa fuera al cielo cuanto antes", destaca que "el seminario de Toledo, y la mayoría de los seminarios, comparten muchas ideas teológicas y políticas de derecha y ultraderecha".

El Papa tiene muchos enemigos, pero destaca que "el primer obstáculo es él mismo: su teología es conservadora, y lo ha sido respecto a la homosexualidad y la identidad de género. Otorga a la mujer un papel muy secundario en el reparto del poder de la Iglesia".