Nurit Badash: "Seguimos trabajando juntos israelíes y palestinos, no hacemos nada el uno sin el otro" Publicado: 15/05/2024 19:51 (UTC+2) Última actualización: 15/05/2024 19:51 (UTC+2) 'Combatientes por la Paz', premiada con el Gernika por la Paz 2024, es una organización israelí-palestina que trabaja por una paz justa desde el 2006. Nurit Badash, israelí de ascendencia argentina, nos habla de la organización y de cómo ha cambiado todo desde el 7 de octubre

La organización 'Combatants for Peace', 'Combatientes por la Paz', ha sido galardonada con uno de los premios Gernika por la Paz 2024. Fue creada el 2006, por ex combatientes israelíes y palestinos que trabajan juntos, pese a todo, por una paz justa. Nurit Badash pertenece a la organización, casi desde el principio, y reconoce que ahora está siendo especialmente difícil, "seguimos trabajando juntos israelíes y palestinos, no hacemos nada el uno sin el otro".

Hija de argentinos que migraron a Israel en 1952, nació en un Kibutz hace 71 años. Afirma que todo ha ido a peor desde el 7 de octubre "afortunadamente mis padres y abuelos no viven para ver lo que está sucediendo". Ella conoce a muchas de las familias cuyos hijos asesinaron o secuestraron los miembros de Hamás, "apenas he salido a la calle desde el 7 de octubre, siento una profunda tristeza", y lamenta que la premisa de "todo es Hamás" haga que muchos israelíes que colaboraban con 'Combatants for Peace' se estén echando atrás.