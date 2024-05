Distrito Euskadi El Coche Escoba "Cuando vamos a un concierto, vamos a escuchar música, no a que nos cuenten mensajes reivindicativos" EITB MEDIA Publicado: 20/05/2024 10:36 (UTC+2) Última actualización: 20/05/2024 10:36 (UTC+2) En El coche escoba de esta semana hemos hablado de la turra que dan los cantantes que hablan entre canción y canción lanzando mensajes reivindicativos, cuando la gente a lo que ha ido es a escuchar música. También sobre los bares, los tradicionales, esos que sirven pinchos de tortilla de los buenos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Xabi Larrañaga 28:10 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

"¿El cantante tiene derecho a soltar sus opiniones al público desde su posición superior, desde ahí arriba?". Xabi Larrañaga ha lanzado esa pregunta, a la vez que ha asegurado estar harto de ir a un concierto y ver algo que no es lo que te esperas, porque "lo que piensa el cantante no tiene por qué compartirlo el público. Puedo estar de acuerdo o no, pero yo he venido a escuchar música".

Y también los pinchos de tortilla de patata han dado de qué hablar en la sección de esta semana, los que se sirven en los bares tradicionales, los de toda la vida, y que están en peligro. Larrañaga destaca que el bar es ese lugar al que vas aunque no sea necesario, pero que sirve de refugio, que es un sitio de reunión social y de soledad y observación. Aunque también reconoce que tendemos a idealizarlos. Esos bares tradicionales sucios, que ofrecían un trato horroroso y que tenían un trapo multiusos. Ese trapo. Bares tradicionales que, aun así, nada tienen que ver con los de ahora, más de diseño y que, incluso, ofrecen inhalar oxígeno. "¿Te imaginas decir "nos conocimos en un bar de oxígeno"?"