Fuera de Juego Eibar "Gaizka Garitano debería continuar" EITB Media Publicado: 07/06/2022 08:29 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2022 08:29 (UTC+2) En el programa "Fuera de Juego" los exarmeros como Jon Urzelai y Luis Prieto dejaron claro que son partidarios de su continuidad

El Eibar no consiguió su objetivo de ascender a LaLiga Santander tras tenerlo muy cerca. Ahora toca reflexionar y mirar al futuro y uno de los temas más importantes es la de su técnico Gaizka Garitano.

En el programa "Fuera de Juego" de Radio Euskadi estuvieron dos exjuigadores.

Jon Urzelai decía que "Gaizka y el Eibar junto funcionan bien. Se le ha criticado mucho pero los resultados están ahí. Es duro pero ya habrán hablado y espero que siga".

Por otro lado, Luis Prieto, que afirmaba que "yo viendo desde fuera, no he visto todos los partidos pero me voy a los datos y son buenos. Al final si ganas el último partido, pocos años los primeros llegan a esas cifras. No se ha conseguido el objetivo principal pero Gaizka ha hecho bien las cosas".