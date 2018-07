Ganbara

Víctimas del 3 de Marzo

'Los eurodiputados no entienden que esté sin juzgar, no lo comprenden'

12/07/2018

Nerea Martínez, sobrina de una víctima del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, afirma que ‘no solicitamos que se nos trate como víctimas del terrorismo, somos víctimas del terrorismo’.

La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ha compareció ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que emplazara a pedir a España reparar a los afectados por la carga policial en Vitoria-Gasteiz en 1976 para disolver una asamblea de trabajadores, lo que causó la muerte de cinco de ellos. La comisión ha aprobado remitir una carta al Ministerio de Justicia del Gobierno español para pedirle explicaciones.

Entrevistada en ‘Ganbara’ de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Nerea Martínez, sobrina de Pedro María Martínez Ocio, asegura que ‘no solicitamos que se nos trate como víctimas del terrorismo, somos víctimas del terrorismo. Por ello solicitamos que se haga una ley verdaderamente integral’.

Martínez asegura que 'los eurodiputados de otros estados miembros han mostrado su sorpresa, no pueden entender cómo es posible que unos hechos tan graves ocurridos no tanto tiempo estén sin juzgar, no lo entienden, no lo comprenden'.