'La actuación del juez Llarena deja mucho que desear jurídicamente'

20/07/2018

El Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV-EHU, Juanjo Álvarez, califica de 'inédita' la decisión del juez Llarena de rechazar la entrega de Puigdemont.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la entrega a España del expresidente Carles Puigdemont solo por el delito de malversación, al retirar la euroorden que pesaba contra él, lo que abre la puerta a que el exidirigente catalán permanezca hasta 20 años fuera de nuestro país.

Entrevistado en ‘Ganbara’ de Radio Euskadi y Radio Vitoria, el Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV-EHU, Juanjo Álvarez, califica de de ‘inédita’ la decisión de Llarena: ‘no existen precedentes de una petición de cooperación judicial realizada por un tribunal a otro tribunal, que aquel tribunal responde y el tribunal que lo ha pedido le menosprecia, porque realmente es una respuesta muy llamativa’.

Álvarez considera que ‘la actuación del juez Llarena deja mucho que desear jurídicamente, con todo el respeto, y tiene un elemento reputacional’.

Ha añadido que ‘si no hay una nueva Euroorden, si no se les atrae a la jurisdicción española no pueden ser detenidos en ningún otro país europeo. En España no tienen impedida la entrada, pero si entran quedan bajo la jurisdicción española y serian objeto de procesamiento’.