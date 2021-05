26/05/2021 23:14 Ganbara 'Proces' Jesús López-Medel: "Son indultables todo tipo de delitos" Ganbara El jurista y abogado del Estado, Jesús López-Medel, asegura que un hipotético indulto a los políticos encarcelados del 'proces' “no podría ser impugnado judicialmente por ningún partido político”. Escuchar la página Escuchar la página

El Tribunal Supremo se ha opuesto a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes condenados por el "procés". La Sala de lo Penal ha emitido su informe - que es preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo- en el que rechaza conceder la medida de gracia, una decisión que está ya en manos del Gobierno, que tiene previsto resolver esta cuestión en verano.

Entrevistado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, el jurista, profesor universitario, abogado del Estado y autor del libro Por una nueva Ley de Indulto, Jesús López-Medel Báscones, ha explicado que "son indultables todo tipo de delitos. Sería un indulto otorgado conforme a la ley vigente". Recuerda que "el indulto tiene una base legal", y cree que "debe ser una medida excepcional en supuestos excepcionales".

Considera que "ha habido etapas en la historia de España que se ha abusado mucho de esta figura, pero es una figura que corresponde al gobierno, de acuerdo con la ley vigente, entender o no si concurre algún motivo de justicia, de utilidad pública o de equidad".

Además ha asegurado que el indulto "no podría ser impugnado judicialmente por ningún partido político. Que nadie intente recurrir los indultos porque no podría recurrirlo, ni un partido político o ciudadano cualquiera". Ha añadido que "en otros momentos VOX o el PP han tratado de recurrir todo lo que no le gustase, pero en este caso el indulto es una medida excepcional".