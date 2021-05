27/05/2021 23:49 Ganbara - De Cerca TESTIMONIOS Historias diversas, vidas "sin límites" A Andoni Crespo, Telmo Irureta y Asier García les une la pasión y la entrega con la que, cada cual, ha desarrollado aficiones, talentos y habilidades. Historias tan diversas como la vida. Escuchar la página Escuchar la página

Andoni Crespo tiene 46 años y es de Portugalete. Este viajero empedernido –afición que le despertaron los cómics del Corto Maltés– trabaja en el recién inaugurado Hotel Ilunion San Mamés; el primer hotel en Euskadi gestionado como centro especial de empleo. Tiene visión en túnel y una capacidad visual del 50 por ciento, secuela de un accidente de tráfico que sufrió con 13 años. Nunca ha dejado que su discapacidad visual le defina y sigue dispuesto a cumplir su lista de sueños porque dice no tener límite: "Lo único que me han prohibido es conducir", explica.

El zumaiarra Telmo Irureta tenía dos años y medio cuando una encefalitis le provocó una parálisis cerebral. Estudió Magisterio y Pedagogía en la UPV-EHU, pero pronto se dio cuenta de que aquello no le llenaba y se matriculó en el Taller de Artes Escénicas de Donostia. Quería ser actor "y como no sabía que era imposible, lo hizo" (A. Einstein). Si algo caracteriza a Telmo en su sentido del humor, buena prueba de ello es su monólogo "Toquecito minus". Entre sus próximos proyectos está una obra de teatro –junto a Mireia Gabilondo y Aitziber Garmendia– en la que se abordará la sexualidad y la afectividad desde la discapacidad. "A veces pienso ¡uy! parece que estoy siempre hablando de las mismas cosas, pero si no lo hablo yo…"

Y qué decir de Asier García, capitán del Bidaideak Bilbao BSR. Un tipo que asiste, bloquea, construye y anota a la vez que brilla como referente de éxito para muchos chavales y chavalas con diversidad funcional. Tras lograr su primer título liguero en sus 29 años de historia, Bidaideak Bilbao buscará levantar su primera Copa del Rey el fin de semana del 5-6 de junio.