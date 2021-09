08/09/2021 23:03 Ganbara Atentado en Bataclan Cristina Garrido: "Espero la cadena perpetua para el asesino y que se depuren responsabilidades políticas" L.P. | EITB Media Cristina Garrido, madre de Juan Alberto González Garrido asesinado en Bataclan, espera que "haya justicia y que se condene al terrorista y a los asesinos a cadena perpetua y que no disfruten de un minuto de libertad". Escuchar la página Escuchar la página

Este miércoles comenzaba el juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la sala Bataclan, en seis terrazas de París y en el Estadio de Francia, que causaron 130 muertos y más de 400 heridos. El juicio determinará las responsabilidades de los 20 acusados, cinco de los cuales están seguramente muertos.

Víctimas y familiares de los 130 muertos han acudido al Palacio de Justicia. Entre ellos, en París, está Cristina Garrido, la madre de Juan Alberto González Garrido. Tenía 29 años, esa noche estaba en la sala Bataclan. Es el único español que murió en los atentados dentro de esta sala.

Entrevistada en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, Cristina Garrido, ha explicado que con el inicio del juicio se le "remueven muchas cosas" y reconoce que "nos espera una etapa dura". Espera "la máxima condena a cadena perpetua del asesino y que se depuren responsabilidades de los dirigentes políticos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado francés por no haber actuado con diligencia".

Garrido ha añadido que "como madre, cuando termine el juicio, no se cierra ninguna etapa, porque Juan Alberto me va a faltar hasta el día que me muera. Simplemente espero que haya justicia y que se condene al terrorista y a los asesinos a cadena perpetua y que no disfruten de un minuto de libertad".