Vuelta a clase 2021: Cinco formas diferentes de optimizar la toma de apuntes

Todavía son mucho los que apuestan por la escritura a mano, ya sea con papel y boli o con lápiz y cuaderno y las múltiples combinaciones que esto ofrece, pero la realidad es que se pueden tener las ventajas de lo digital combinado con la comodidad de lo manuscrito.

Eva Rodríguez de Luis trae las novedades del sector tecnológico, en torno a la vuela al cole, a "Ganbara" de Radio Euskadi.

Tablet con lápiz

Esta es la opicón más popular: usar una Tablet compatible con lápiz óptico, ojo porque este es un matiz importante, ya que hay que diferenciar entre los lápices que funcionan como puntero y que valen para cualquier modelo y los lápices compatibles, que reconocen lo que escribes.

En opinión de Eva la mejor Tablet es la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, que cuesta algo menos de 300 euros, tiene una gran pantalla en calidad y tamaño que da la talla también para ver series, altavoces estéreo, buena batería y viene con lápiz.

Cuaderno inteligente

Aunque hay diferentes versiones, la esencia es un boli y un cuaderno que se "entienden", de modo que todo lo que escribes se digitaliza a una aplicación, y ya tendremos el contenido en digital.

La experta en tecnología recomienda especialmente el Rocketbook, ya que ofrece una alta relación calidad precio. Este cuaderno cuesta entre 30 y 40 euros, tiene 32 páginas que podemos escribir y borrar con un paño húmedo, está disponible en diferentes tamaños y colores.

Boli inteligente

También existe en el mercado la opción del boli conectado que reconoce lo que escribimos y lo pasa a una aplicación. Aunque hay opciones más asequibles, Eva recomienda la marca Livescribe.

Por ejemplo el modelo Livescribe Aegin Dolphin tiene una estética muy similar a una pluma y capta los apuntes de dos formas muy útiles: entendiendo lo que escribes o grabando con notas de voz.

Tableta digitalizadora

Esta es la herramienta ideal para quienes estudian carreras creativas, diseño, fotografía, arte… ¿por qué una tableta digitalizadora y no una tablet o un cuaderno? Básicamente por el nivel de precisión y la presión, dos características fundamentales para quien dibuja o está retocando fotos. No escribes en una pantalla, sino en una superficie especial que has de conectar a una pantalla.

Para un uso básico recomenda la Wacom One. Wacom es la marca de referencia en tabletas de este estilo y este es su modelo más sencillo.

Sus bazas, además de lo bien que funciona, es que es compatible con los principales programas de dibujo y fotografía profesionales y que si el día de mañana das el salto a otro modelo de la casa, su funcionamiento y los accesorios son compatibles. Su precio ronda los 50 euros.

Remarkable 2

Remarkable 2 no es ni una tableta digitalizadora ni una Tablet, sino un original híbrido entre uno y otro diseñado para dibujar y tomar notas. Tiene una pantalla de tinta electrónica como la de los libros electrónicos, un lápiz y formato similar a una tableta.

Solo puedes escribir o dibujar, lo que evita que te despistes con aplicaciones o con internet. En esta tarea es completísima: puedes elegir diferentes tipos de punta, grosor y color, editar, trabajar por capas, recortar, deshacer… Además su autonomía es de dos semanas.