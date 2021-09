15/09/2021 23:18 Ganbara ERC Joan Tardà: "El Gobierno español ha ido a rastras hasta este escenario" L.P. | EITB Media El exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, considera que “ahora se trata de que el conjunto del independentismo tire del carro a fin y efecto de poder explorar el escenario” de dialogo entre el Gobierno español y el Govern catalán. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno y la Generalitat han reiniciado este miércoles la mesa de diálogo para tratar de encontrar una solución al conflicto catalán, en una jornada que les ha servido principalmente para constatar que sus posiciones están "radicalmente alejadas", y en la que se han comprometido a negociar "sin plazos", pero que ha terminado sin ninguna concreción ni avance en cuanto a los contenidos.

El exportavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, considera que "para el independentismo este es el escenario positivo, es el escenario que nos ha costado mucho alcanzar, y ahora se trata de que el conjunto del independentismo tire del carro a fin y efecto de poder explorar este escenario"

Entrevistado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, cree que "el Gobierno español ha ido a rastras hasta este escenario. Es evidente que si no existiera la presión del independentismo, si no existiera una mayoría parlamentaria en el Parlament de Catalunya de carácter independentista y si Pedro Sánchez no necesitará al independentismo catalán y a otras fuerzas políticas independentistas o soberanistas en el Congreso de los Diputados posiblemente no hubiera asumido este reto".