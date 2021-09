29/09/2021 00:21 Ganbara Politica Pablo Echenique: "El acuerdo presupuestario no llega porque hay acuerdos que aún o están tratados" Ederne Frontela El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha destacado que un año después se sigue negociando el precio de los alquileres o una fiscalidad justa Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Pablo Echenique 16:26 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Tras aprobarse en el Congreso de los Diputados la tramitación parlamentartia de la Ley de Salud Mental, el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique celebraba en Ganbara la importancia de este paso que beneficiará a las personas que en ocasiones no buscan tratamiento o ayuda a causa del estigma.

Preguntado por la negociación presupuestaria, Echenique apuntaba que aún hay temas muy importantes que todavía no se han tratado y se siguen negociando como puede ser el precio de los alquileres, una fiscalidad justa o el Salario Mínimo Vital. Destacaba el portavoz de Unidas Podemos que en la negociación presupuestaria no hay que dar nada por sentado porque los numeros aún no da y socios como ERC y EH Bildu aún se mantienen en el NO a las cuentas.

En relación a la situación en Cataluña, Pablo Echenique decía que el diálogo es la clave y que por primera vez en mucho tiempo hay un President y un Gobierno de Coalición que apuestan por la negociación y el diálogo.

Pablo Echenique ha hablado también de su defensa del autogobierno y en referencia a los insultos de un diputado de VOX a una del PSOE la pasada apuntaba que no es algo edificante y que además deteriora el prestigio de la institución.