07/10/2021 22:27 Ganbara - De Cerca Internacional "No informarás" 41 años de guerra perpetua en Afganistán y un futuro sin libertad MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Se cumplen 20 años del inicio de la guerra por parte de Estados Unidos contra Afganistán,y tratamos de entender las claves de un país sumido en la pobreza con: Beth Gelb de Amnistia Internacional, Alberto Fernández de la FIP, y Sergio García Magariño, director del Instituto para el Desarrollo Global Escuchar la página Escuchar la página

Si hace justo un mes, la Unión Europea pedía al nuevo gobierno talibán de Afganistán un ejecutivo "inclusivo" que no defenestrase a las mujeres. Hoy, que hubiera alguna en cualquier ámbito de la representación institucional sería un milagro. Ya nadie espera la presencia de mujeres en la vida política, solo que no se conviertan en rehenes sin posibilidad de independencia, voz o voto en su propio país. Esta noche hablamos con: responsables de Amnistía Internacional en la zona que denuncia las masacres de los talibanes contra minorías; con la Federación Internacional de Periodistas que trata de sacar del país a 20 mujeres periodistas rumbo a Europa y a 11 más vía Pakistán; y con un especialista en geopolítica como Sergio García Magariño que cree que para no repetir errores debemos reforzar instituciones como la ONU.

Reflexiones sobre un país sumido en la pobreza, gobernado por los talibanes "conscientes de que no pueden aislarse por completo del mundo" apunta Sergio García Magariño, pero que no quieren activistas ni testigos. Acaban de publicar los 11 mandamientos para la escasa prensa que queda en el país, que se resumen en uno: "no informarás"