08/11/2021 22:46 Ganbara Ley Mordaza Axier Lopez: "Lo peor de la Ley Mordaza, más allá de las multas, es la autocensura" El periodista de Argia Axier Lopez reconoce que "en el momento que tienes una persona armada delante tuyo que te dice que no puedes informar, es complicado y tienes que estar muy empoderada o empoderado para ser consciente de tus derechos y aplicarlos".

La Ley Mordaza se desbloquea finalmente en el Congreso, tras seis años. La petición del PNV ha estado varada un año y por fin los socios de gobierno han llegado a un acuerdo.

Explican desde Unidas Podemos que propondrán que no se pueda retener a alguien en las comisarías más de dos horas, que en los cacheos no se pueda desnudar por completo a nadie y que los antidisturbios utilicen siempre los medios menos lesivos. Plantean además que no suponga una infracción grabar a un policía siempre que no se ponga en riesgo su seguridad.

El periodista de Argia Axier Lopez fue el primer periodista sancionado en aplicación de la Ley Mordaza. La sentencia fue de 600 euros de multa por publicar sin permiso imágenes de una detención en Eibar en las que se podía identificar a los policías. Finalmente cuando quedaban unos días para el juicio, el caso se archivó.

Entrevistado en "Ganbara" de Radio Euskadi y Radio Vitoria, el periodista de Argia, Axier Lopez, ha lamentado que lo peor de esta ley ha sido la "autocensura" a la que se han visto sometidos los periodistas porque "en el momento que tienes una persona armada delante tuyo que te dice que no puedes informar de lo que está pasando en el espacio público, a pesar de que eso no está escrito en ningún lado y que es un derecho reconocido, es complicado y tienes que estar muy empoderada o empoderado para ser consciente de tus derechos y aplicarlos".