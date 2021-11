23/11/2021 22:19 Salud Mental 25N Poner fin a la angustia, desterrar el miedo, respirar ¿y si ella, fueras tú? MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA En la semana del 25N escuchamos la voz de la olímpica Sonia Franquet tras ver decaer la orden de alejamiento de su ex-pareja; él es tirador olímpico y entrena en la galería de al lado Escuchar la página Escuchar la página

Estamos en la semana del 25 N, el día en el que denunciamos la violencia (sea del tipo que sea) que se ejerce contra las mujeres.

Nos acompaña David Sojo nuestro psicólogo de cabecera en Ganbara de Cerca. David nos habla de trabajar con las víctimas dándoles herramientas para que salgan adelante, sin re-victimizarlas. Pero, sobre todo, de prevenir conductas agresivas o machistas entre los jóvenes. Que sepan que hay otras formas de relacionarse entre chicos y chicas que no pasan por el abuso, el control, o la agresión. Así no se repetirían historias como la de Sonia Franquet, campeona de tiro y olímpica en Río. A su ex pareja, condenado por acosarla, se le impuso una orden de alejamientode 500 metros... pero la orden decayó el 3 de mayo. Ya nada le impide entrenar en la galería de al lado.