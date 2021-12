09/12/2021 20:17 Salud Mental Salud mental Escucha tu voz interior, necesitas aprender a decirle a la gente QUE NO MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA David Sojo nos da herramientas para aprender a ser asertiv@s, y la guía CONECTA nos muestra de forma práctica cómo aumentar nuestro bienestar: sin acción no hay cambio Escuchar la página Escuchar la página

En Ganbara de Cerca queremos poner en valor la fuerza de decir: no.

Porque pensadlo un poco, ¿cuántas cosas no harías si pudieras decir lo que de verdad sientes?

Que no quieres que todas las comidas de Navidad se celebren en tu casa.... que no estás de acuerdo con la tarea que se te ha asignado en el trabajo, que no deseas seguir teniendo una relación con determinada persona...

Cosas que querrías no hacer pero no te atreves a decir en voz alta, por miedo a que dejen de apreciarte, o por miedo al conflicto.

Aprender a ser asertivos no siempre es fácil pero es una herramienta que debemos manejar en nuestras relaciones personales y laborales.

A nuestro psicólo davidsojo.com se sumará la azotea de Juan Pablo Garzón, y dos mujeres donostiarras: María Ollo e Isabel Fernández autoras de la guía: CONECTA, una guía práctica para aumentar tu bienestar.

Y a eso, a lo de mejorar nuestro bienestar personal.... no vamos a decirle que no.