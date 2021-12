14/12/2021 21:20 Salud Mental Salud mental "Por si las voces vuelven" MIRIAM DUQUE| EITB MEDIA Ángel Martín nos cuenta cómo un brote psicótico le obligó a ingresar en un psiquiátrico en 2017, pero, sobre todo, cómo fue el viaje hasta poder reconstruirse Escuchar la página Escuchar la página

ÁNGEL MARTÍN 28:35 min

"Por si las voces vuelven" es un libro tan personal que une con un fino hilo a su autor con aquel que lo lea. Es la historia de un ex-loco, o al menos así se define este humorista que un día descubrió que en su cabeza se había desatado la locura y las voces que habitaban en ella habían tomado el control. Alguien que un día se rompió por completo, y tuvo que ser ingresado en un hospital pisquiátrico para evitar que pudiera hacerse daño. Fue en 2017 cuando Ángel Martín sufrió un brote psicótico. No había pandemia, pero es que los trastornos mentales vienen de muy atrás. No son un virus, pero antes de que llegara la covid, ya se hablaba de la depresión, la ansiedad y de los problemas de salud mental.

"Más que una guía" dice "es una caja de herramientas que espero que le sirva a quien pase por una experiencia similar a la que viví yo. Porque no necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero".