03/02/2022 23:33 Ganbara ELA Mitxel Lakuntza: "Hoy la patronal está de fiesta" L.P.C. | EITB Media El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, considera que esta "no es la reforma que necesitan" los trabajadores vascos y que "carece de legitimidad".

El Congreso ha convalidado el decreto ley de la reforma laboral por un solo voto de diferencia emitido telemáticamente por un diputado del PP, lo que ha permitido salvar la norma pactada por el Gobierno de Sánchez, CEOE, UGT y CCOO cuando iba a ser derogada con los dos votos en contra de los diputados díscolos de UPN.

El secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, cree que con la aprobación in extremis de la reforma laboral "se ha perdido una oportunidad para que se cumpliese el programa de los dos partidos del Gobierno".

Lakuntza considera que esta "no es la reforma que necesitan" los trabajadores vascos y que "carece de legitimidad". Ha asegurado en el programa "Ganbara" de Radio Euskadi Plus y Radio Vitoria que "este partido no se ha acabado para ELA" y avisa de que seguirán por la vía de las exigencias y movilizaciones.

El secretario general de ELA cree que el de este jueves se trata de "un triunfo de la patronal porque a cambio de modificar una pequeña parte ha conseguido mantener la esencia de las reformas de 2010 y 2012". Sentencia, "hoy la patronal está de fiesta".