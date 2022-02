11/02/2022 10:28 Tecnología de Consumo Xataka Novedades de Samsung en el Unpacked EITB Media Samsung ha renovado su gama alta de dispositivos para presentar su candidatura a mejor teléfono móvil de 2022 en su Unpacked del 9 de febrero. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Samsung Galaxy S22 Ultra. Foto: Xataka 9:08 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Novedades de Samsung en el Unpacked

Eva Rodríguez de Luis, Xataka, vuelve con su sección de tecnología de consumo a "Ganbara" de Radio Euskadi, para presentar las novedades de Samsung en el Unpacked del 9 de febrero.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Este es un teléfono que va a por todas en fotografía, potencia y productividad. Hasta 2020, Samsung presentaba su gama alta en dos tandas, una en febrero y otra en agosto, pero el año pasado decidió deshacerse de los Galaxy Note y vitaminar esta versión con el S-Pen, un lápiz para escribir en la pantalla de lo más práctico. Cuenta con una gran pantalla de 6,8 pulgadas de tipo AMOLED hasta 120Hz y resolución QHD+, es decir, enorme y que ofrece una experiencia bastante superior a la del ordenador portátil promedio.

Como no podía ser menos, este smartphone cuenta con cuatro cámaras traseras gobernada por un sensor de 108 MP con estabilización, ultra gran angular y dos teleobjetivos para que hagamos zoom. ¿Zoom hasta dónde? Pues según la marca, hasta 100 aumentos. El precio de la versión más básica es de 1259 euros que se van hasta los 1668 euros si eliges la más ambiciosa, más dinero que nunca.

Samsung Galaxy S22 y SS Plus

Pero no todo el mundo necesita una pantalla enorme, un lápiz óptico ni cuatro cámaras, para ellos Samsung ha hecho una apuesta bastante más conservadora con los Samsung Galaxy S22 y S22 Plus. Como su hermano mayor el S22 Ultra, estos dos también son compatibles con el último estándar de conectividad 5G e idéntico procesador y gráfica, esto quiere decir que son potentísimos. Son muy parecidos en diseño a sus predecesores, pero en este caso tienen una elegante carcasa de cristal mate.

La diferencia entre el Galaxy S22 del Galaxy S22 Plus es el tamaño: el que quiera un teléfono pequeño y compacto pero potente y con gran cámara, necesita el S22. Por contra, el que quiera algo más estándar, el S22 Plus es el más equilibrado. El Samsung Galaxy S22 parte de 849 euros y el S22 Plus de 1059 euros.

Además la firma coreana promete cuatro años de actualizaciones Android y cinco años de parches de seguridad. Un motivo a medio largo plazo más para comprárselos.

Nuevas tablets Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ y Tab S8 Ultra

Samsung ha aprovechado su Unpacked para renovar también sus tabletas y la familia ha crecido. Normalmente lanza dos versiones, pero esta vez se ha liado la manta a la cabeza con una bestialidad, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Este es un modelo de 14,6 pulgadas de diagonal, siguiendo con la comparativa de los portátiles, más que muchos portátiles estándar. Concretamente 37 centímetros, más que una tableta es una pizarra.

Samsung es una marca de referencia en tecnología por la calidad de sus pantallas. Se nota que hacen televisores. De hecho, este modelo Ultra es tan grande, la pantalla es SuperAMOLED y tiene una resolución 2K tal que va a ser maravillosa para ver series, cines y programas. La guinda del pastel es que tiene 4 altavoces de calidad compatible con Dolby Atmos.

Que una tablet sea tan grande y potente tiene una cara B: necesita de una gran batería y eso pesa, ya que la ligereza es una de las ventajas de apostar por una tablet. En total, la versión Ultra tiene un peso de 726 gramos, ligeramente inferior a los ordenadores portátiles más ligeros, que rondan el kilogramo de peso. Sigue siendo menos, pero se acerca. Su precio de partida es 1149 euros.

Las tablets para el usuario general, incluso para los usuarios que más caña le meten a estos dispositivos, van a ser las otras dos, que comparten aspectos como sus componentes, altavoces y las cámaras.

La diferencia es en el tamaño: son más pequeñas, albergan baterías más pequeñas y las pantallas de tamaños más normales y "llevables". Así, la Samsung Galaxy Tab S8 es de 11" y la Tab S8 Plus de 12,6". Lo normal en una tablet son las 10 - 11 pulgadas. En cuanto a precio, el modelo básico de la Tab S8 es de 749 euros y de la Samsung Galaxy Tab S8 Plus de 949 euros. Lo bueno es que en cuestión de semanas tanto las tablets como los móviles se podrán encontrar las primeras rebajas.