Salud Mental Salud Mental Me aburro... ¡Menuda suerte! MIRIM DUQUE| EITB MEDIA Publicado: 15/03/2022 22:12 (UTC+1) El psicólogo David Sojo nos ayuda a gestionar el aburrimiento para mejorar nuestra creatividad

¿Te aburres en el trabajo o en tu vida cotidiana? Seguramente si lanzamos esta pregunta a quienes nos rodean un 33% dirá que sí, que lo que hace no le motiva, que no siente la adrenalina de estar ante un desafío o que no está suficientemente valorado o bien pagado. Paradogicamente, parece difícil encontrar la forma de aburrirse a la antigua usanza con tanto teléfono y tanta pantalla, por eso reflexionamionamos sobre cómo debemos gestionar estas situaciones con nuestro psicólogo David Sojo.

"El aburrimiento es esencial para los niños" asegura David, "es el lugar donde nace la creación y la ideación, porque el aburrimiento es tan pesado que estimula a inventar. Los niños de hoy día no tienen tiempo de aburrirse porque tienen una agenda apretadísima, hacen infinidad actividades y cuando salen de esa dinámica tienen muchísimos juguetes para seguir entretenidos; tienen demasiados juguetes que hacen demasiadas cosas, y cuando más hace el juguete, menos hace el niñ@."

Y nos subimos, para hablar de la salud mental del periodismo a la azotea de Aldara Martitegui.