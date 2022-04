Tecnología de Consumo Tecnología de consumo Noticias tecnológicas: almacenamiento de datos, cómo redactar un CV y sexología espacial EITB Media Última actualización: 06/04/2022 15:01 (UTC+2) Publicado: 06/04/2022 14:58 (UTC+2) Noticias tecnológicas de la mano de Eva Rodríguez de Luis, Xataka. Escuchar la página Escuchar la página

Sección de noticias tecnológicas de "Ganbara" de Radio Euskadi de la mano de Eva Rodríguez de Luis, Xataka.

Europa y Estados Unidos acuerdan que los datos personales estén en territorio americano

Estados Unidos y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para volver a transferir nuestros datos entre ambas regiones. Gracias a este acuerdo, empresas norteamericanas como Google, Amazon o el Meta de Facebook podrán seguir gestionando datos de los usuarios europeos en servidores fuera de Europa.

Cuando hace unas semanas Mark Zuckerberg dejaba en el aire que Facebook e Instagram podrían salir de nuestras vidas lo que pretendía era precisamente esto: que las normas Europeas en materia de protección de datos fueran más laxas. Desgraciadamente ni Biden ni Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, han dado más detalles sobre cómo se diferenciará este nuevo acuerdo de transferencia de datos de otros anteriores. Lo que sí ha trascendido es la cifra: esta transferencia de informaciones supone un negocio de 7,1 billones de dólares.

Hace tiempo que Estados Unidos quiere que la transferencia de los datos personales de los usuarios se pueda realizar de forma libre. Como ya dijo Facebook, que no sea así hace a los gigantes tecnológicos perder dinero, porque su forma de hacer dinero es la cantidad de información que manejan para poder vender a anunciantes. Esta es una historia polémica y todavía no se ha dicho la última palabra. En 2020 la justicia europea anuló el antiguo "Privacy Shield", que es como se llama este acuerdo, porque no se ajustaba a nuestra regulación, pero el escenario ha cambiado. Este acuerdo ha llegado en el marco de una reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y la Unión Europea para conseguir que el país americano envíe energía a Europa para que la región reduzca su dependencia de Rusia. No se sabe si era un requisito impuesto por Estados Unidos o no, pero es desde luego llamativo que lleguen de forma simultánea.

Lo que si ha asegurado la Casa Blanca es que en el nuevo marco transatlántico de privacidad de datos, el Gobierno de Estados Unidos aplicará reformas para proteger mejor los datos personales de los ciudadanos de la UE, por ejemplo, permitiendo a estos ciudadanos recurrir a un Tribunal de Revisión de la Protección de Datos, que tendrá "plena autoridad" para resolver estas reclamaciones y tomar medidas al respecto. O que la recopilación de información por parte de sus cuerpos de inteligencia sólo pueda llevarse a cabo cuando sea necesario para avanzar en los objetivos legítimos de seguridad nacional. Cabe destacar que Edward Snowden reveló en el pasado que la Agencia Nacional de Seguridad espiaba nuestras informaciones privadas.

En tiempos de escasez e inflación, subvencionar la gasolina es una apuesta arriesgada

No corren buenos tiempos para llenar el depósito. Con la subida de los precios de la energía, la inflación y la huelga de transportes como guinda del pastel, el Gobierno español ha anunciado que subvencionará con 20 céntimos/litro en la gasolina a todos los conductores, 15 de los cuales correrán a cargo del ejecutivo español y los otros 5 serán asumidos por las estaciones de servicio.

Pero subvencionar el combustible tiene un coste. Durante los anuncios de los últimos días, el Gobierno español cifró el coste de bajar 20 céntimos/litro a los transportistas en 450 millones de euros durante los tres meses que, de inicio, durará la medida. Si tenemos en cuenta los precios actuales y considerando el consumo de enero (que es el último dato disponible), hacerlo con toda la población supondrá que el Estado deberá abonar unos 245 221 402 euros mensualmente.

¿Por qué esta medida y no tocar los impuestos relacionados? Es decir, bajar el porcentaje de IVA bajaría los precios finales automáticamente, pero de subir también lo harían. Eso sí, en menor medida, pues el porcentaje a aplicar sería menor. Otra opción era tocar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que es fijo e inamovible, por lo que el resultado habría sido el mismo que rebajar el precio final. Manteniendo el IVA y subvencionando el precio final, el Estado se asegura que parte de esa subvención se recaude con el propio precio del aumento del combustible.

Cuanto más creativo sea tu CV, peor: la culpa la tienen los algoritmos

Si estás en búsqueda activa de empleo, seguro que has actualizado tu currículum, e incluso, le has dado un buen lavado de cara para que resulte más interesante. Pues mucho cuidado porque igual tu creatividad te deja fuera del proceso de selección.

Cada vez más empresas están comenzando a usar software profesional de selección de candidatos, una herramienta de inteligencia artificial que sirve para para hacer de primer filtro de todos los currículos que les llegan a través de sus ofertas de empleo y que así sus técnicos de RRHH se centren en los perfiles que, según los algoritmos, mejor se adaptan a lo que busca la compañía. Estas herramientas, en teoría, optimizan los procesos de selección y los hacen más eficaces, pero a veces también hacen que en el camino se pierden candidatos válidos por cuestiones más técnicas que profesionales, como pueden ser palabras clave mal elegidas, diseños poco legibles, formatos incompatibles.

¿En qué se fijan los algoritmos? Aunque cada programa tiene sus particularidades, a las que habrá que añadir los criterios del empleador, hay nexos en común que tienen que ver con las palabras clave y la estructuración de la información. Lo mejor es ser específico, concreto y simple. Vamos, que es mejor decir que eres periodista que "ayudas a saber a la gente lo que pasa en el mundo".

Un truco que funciona es leer con detenimiento la oferta de empleo y, si nos interesa mucho, tratar de localizar en ella los términos que ha usado la empresa para redactarla e incluirlos en nuestro currículo, ya que es probable que sean los mismos que busque el algoritmos en el proceso de selección.

La simplicidad también es importante a la hora de diseñar un currículo entendible para los algoritmos. Hace un tiempo los CV coloridos, con diseños llamativos y estructurados como infografías se pusieron a la orden del día porque, según algunos expertos, eran más atractivos para el ojo del técnico de selección. Pero estas estructuras no convencionales dificultan la lectura por parte de las máquinas. También es recomendable usar un diseño a una sola columna y fuentes estándar.

Houston, tenemos un problema… sexual: colonizar el espacio y el reto de las erecciones

Después de la carrera espacial a la luna, nos encontramos inmersos en otras competiciones espaciales como el turismo fuera de la Tierra o llegar a Marte y colonizarlo, algo que por el momento es más marketing que otra cosa.

Pero si imaginamos un futuro en el que la especie humana sea interplanetaria, ya hay expertos que han puesto sobre la mesa un problema que surgirá: el sexo. Aunque hay muchas formas de sexo, algunas van a tener el mismo problema: las erecciones, o mejor dicho, la ausencia de estas. Porque la diferencia de gravedad es un serio problema.

Nuestro sistema circulatorio, está diseñado para redistribuir los fluidos en un medio de gravedad estándar. Sin esa ayuda gravitacional, la distribución de la sangre se vuelve más fácil, el corazón tiene menos líquido que bombear y la presión sanguínea disminuye. La sangre se distribuye equitativamente y, eso suele significar, más sangre en la parte de arriba del cuerpo. Dicho de otro modo, que las erecciones se tornan más difíciles.

Es más, en condiciones de microgravedad no hay que descartar que el tamaño del pene se reduzca. Y esto choca frontalmente con una realidad: en general, los astronautas tienden a crecer en el espacio, pero eso se debe al efecto de la gravedad cero en la columna vertebral. El pene, en cambio, es una estructura articulada sobre la base de tejidos y sangre: la disminución de la presión en la parte de abajo del cuerpo juega en su contra.

Pero los problemas suman y siguen: los niveles de testosterona se desploman en el espacio, una evidencia que los científicos achacan a una combinación de factores derivada, precisamente, del desajuste hormonal, físico, alimentario y de sueño al que los astronautas someten a sus cuerpos. No podemos querer abordar la conquista del espacio, obviando dimensiones tan importantes de la vida humana, motivo por el cual un grupo de académicos ha instado a la NASA a adoptar una nueva disciplina de estudio: la sexología espacial, es decir, el estudio científico de la intimidad y la sexualidad extraterrestres. En otras palabras: hacerlo en el espacio.