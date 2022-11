Ganbara Joaquín Gorrochategui Joaquín Gorrochategui: "No hay una mano parecida, ni un escrito como éste, es una pieza muy singular" Publicado: 14/11/2022 21:23 (UTC+1) Última actualización: 14/11/2022 21:50 (UTC+1) Respecto al descubrimiento de la mano de Irulegi, el catedrático Gorrochategui explica que se trata de un hallazgo "muy importante" para todas las lenguas antiguas de la península ibérica. Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistado en Ganbara, Joaquín Gorrochategui, catedrático de Lingüística Indoeuropea en la Universidad del País Vasco, y una de las personas encargadas de ver y de investigar la mano de Irulegi. Gorrochategui admite que el corazón le dio un vuelco la primera vez que reconoció la palabra "sorioneku". Añade que "no hay una mano parecida, ni un escrito similar y que, por tanto, se trata de una pieza muy singular", incluso que se podría decir "excepcional".

Además, Gorrochategui subraya y pone en valor que "está convencido" de que el texto ha sido escrito "in situ, en Irulegi", ya que hasta ahora "no había otro texto escrito en el lugar de encuentro". Pero eso sí, aclara que no cree que este descubrimiento vaya a cambiar la historia del euskera: "Es un dato más que va a sumar a los pocos datos que ya teníamos".

Concluye la entrevista diciendo que se trata de un "hallazgo importante", no solo para Navarra o el País Vasco, sino que también "para todas las escrituras y lenguas antiguas de la península ibérica".