Ganbara Diana Riba Diana Riba: "el estado español quiere silenciar el Catalangate". Publicado: 29/11/2022 21:10 (UTC+1) Última actualización: 29/11/2022 21:12 (UTC+1) La eurodiputada de ERC muestra su asombro después de que Eseranza Casteleiro, directora del CNI, no respondiera a las preguntas de los europarlamentarios en la Comisión de investigación de Pegasus.

Entrevistada en Ganbara de Radio Euskadi, Diana Riba opina que el estado español "no está colaborando" con el Parlamento Europeo. Asegura que "la actitud de España contrasta con otros estados miembro que sí que han hecho una visita. Todas las cartas enviadas a los estados miembro han sido respondidas excepto el estado español. Quieren silenciarlo, y es imposible".

Riba calificado como "asombroso" que la directora del CNI no haya respondido "a ninguna de las 28 preguntas" realizadas por los y las representantes del Parlamento Europeo en la Comisión de investigación de Pegasus: "en minuto y medio nos ha dicho que no nos podía dar ningún tipo de información".

"Invitamos a la gente para que nos de información, en este caso era para hablar de los casos de espionaje en España. Queríamos un mínimo de información, y no nos ha dado nada, no nos ha dicho ni si han comprado Pegasus", asegura la eurodiputada. "No sabría como calificar el papel que han hecho, no nos esperábamos esto para nada".

Ahora, el presidente del comité ha dicho que espera que la Directora del CNI aporte más en su respuesta escrita, algo en lo que no confía Riba. "Después de lo visto hoy, no confío, todas las preguntas que hemos hecho podían ser respondidas en este comité".