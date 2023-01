Ganbara José Manuel González José Manuel González: "Hace falta seguridad jurídica para que más viviendas salgan al mercado del alquiler" Publicado: 03/01/2023 21:22 (UTC+1) Última actualización: 03/01/2023 21:22 (UTC+1) El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia, José Manuel González, asegura que el precio disparado de las viviendas de alquiler se debe a las pocas ofertas que hay en el mercado. "Hay mucha gente demandando vivienda y no hay para todos, es un problema." Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página "Hace falta seguridad jurídica para que más viviendas salgan al mercado del alquiler" 7:01 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Entrevistado en Ganbara José Manuel González, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia, sobre la subida del Euribor y el tope del precio de los alquileres fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

González asegura que el precio disparado de las viviendas de alquiler se debe a la poca oferta que hay en el mercado. "Hay mucha gente demandando vivienda en alquiler y no hay para todos, y eso, es un problema". Además, añade, que los propietarios que tienen una vivienda alquilada prefieren tener "una buena relación" con el inquilino y no subir los precios, es decir, mantenerlos.

En cuanto a la falta de viviendas de alquiler en el mercado González afirma que el principal problema para que no salgan más viviendas al mercado es la falta de seguridad jurídica. "Cuando alguien deja de pagar una renta, que no pueda haber una situación inmediata de solucionar ese problema pues a la gente lógicamente le retrae". Eso sí, recuerda que los casos de impagos en el Estado no llegan a un 5%, mientras que en Euskadi no llegan ni al 3%."Si que es cierto que cuando eso ocurre el eco es enorme y nos arroya a todos por encima, porque la gente tiene mucho miedo".

Por último, añade que una de las fórmulas que ha aparecido últimamente es que los padres, en vez de avalar a los hijos, directamente les dejan sus ahorros: "Se les rentabilizan al 0% y los hijos se lo van devolviendo poco a poco. Para ellos es una forma tranquila de no estar envueltos en los vaivenes del Euribor.