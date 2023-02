Tecnología de Consumo Xataka Qué aspirador inalámbrico comprar Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 23/02/2023 13:43 (UTC+1) Última actualización: 23/02/2023 13:43 (UTC+1) Eva Rodríguez de Xataka da las claves en Tecnología de Consumo de Ganbara para saber cual es la mejor opción de compra de una aspiradora. Escuchar la página Escuchar la página

Con la primavera a la vuelta de la esquina y con ella las alergias, es un gran momento para actualizar nuestro viejo aspirador de trineo por un aspirador inalámbrico vertical o de escoba. Hay una marca que lleva la voz cantante del sector, las Dyson, pero tienen fama de ser caras. ¿Merecida o no? Lo iremos viendo en esta sección.

En cualquier caso, hay vida más allá de Dyson: hoy repasamos cómo ha de ser un buen aspirador vertical sin cables y os proponemos una completa selección que brilla en calidad precio.

Capacidad de succión

El escenario de uso de los aspiradores verticales sin cable es de lo mas variado: suelos, superficies, textiles variados que incluyen tapicerías, alfombras, cortinas... vamos, que lo ideal es que sean capaces de ofrecer una limpieza a fondo en situaciones tan exigentes como puede ser una moqueta o la tapicería de un coche.

A día de hoy estos modelos cuentan con diseños y baterías aptos para este uso, pero han de estar acompañados por un poder de succión a la altura, cuya responsabilidad recae en el motor que integran. Ojo porque no todos los fabricantes ofrecen datos para cuantificar su capacidad de succión y si lo hacen pueden emplear diferentes unidades de medida que pueden confundir.

- Vatios de aire , que hacen referencia a cuantos vatios requiere la máquina para transportar una unidad de aire desde la boquilla al depósito. Como orientación, el básico y popular Dyson V7 ofrece 100AV.

- Pascales, una medida de presión con la que nos topamos también en meteorología. Es la presión que ejerce una fuerza de 1 Newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado.

Atención porque otras marcas directamente ofrecen los vatios del motor, es decir, su consumo de energía. Este dato puede llevar a engaño ya que, aunque un motor más potente tiene potencial para aspirar más, también depende otros factores como la eficiencia.

En cualquier caso, cuanto más poder de succión, mejor. Que el fabricante informe de forma cuantitativa del poder de succión ya son buenas noticias. Si necesitas un modelo especialmente potente, mejor contrastar con las experiencias de otros usuarios y apostar por la fiabilidad de ciertas marcas.

Importante: es interesante que cuenten con varios modos de succión. El más ligero puede ser suficiente para limpiar un suelo de baldosas, pero si queremos aspirar a fondo el maletero, nos interesa que disponga de un turbo.

Diseño

Las principales ventajas de los aspiradores verticales sin cables respecto a los aspiradores de trineo de toda la vida son su moderada ligereza y su condición inalámbrica, lo que hace que sean más manejables y que podamos limpiar sin tener que preocuparnos por si llega el cable o de si este llega a la toma de corriente.

Lo deseable es que sean ligeras y fáciles de manipular. Aquí influyen materiales y el diseño, con el aluminio entre los modelos de gama media y alta y el plástico en los más asequibles, y unas líneas que sean robustas al mismo tiempo que distribuyan el peso para no resultar incómodas de manejar a una mano.

El diseño más habitual es del de una cabeza donde se integra el motor, el depósito y el asa, y un tubo al que conectar los diferentes accesorios. Esta configuración permite desprenderse de elementos y lograr convertirse en compactas aspiradoras de mano.

Los modelos más ambiciosos cuentan con una pantalla LCD desde la que ver datos como el nivel de batería y el modo de funcionamiento. En otros casos, se valen de indicadores luminosos.

Autonomía

La autonomía es una característica fundamental para acertar eligiendo aspiradores de escoba porque su versatilidad puede empañarse si su batería no es suficiente para cubrir nuestras sesiones de limpieza.

Ya hemos visto que, por cuestiones de dimensiones, no van a ser muy grandes. Lo más frecuente sera moverse por un rango que va entre los 30 y los 60 minutos, un tiempo que resulta adecuado teniendo en cuenta que somos nosotros quienes las manejamos y no un algoritmo.

Si tu casa es pequeña y/o no está demasiado sucia, apostar por los modelos con menos autonomía puede ser buena idea, en caso contrario probablemente se te queden cortos. Además hay que tener en cuenta que las baterías se degradan con el paso del tiempo.

En este sentido es recomendable apostar por modelos cuya batería se pueda extraer fácilmente, bien sea para renovarla o para contar con una segunda unidad que permita duplicar esa autonomía.

Especial alergias: ojo al filtro

Una vez han aspirado la suciedad y atrapado en el depósito, los aspiradores han de contar con un filtro lo suficientemente ambicioso como para retenerla antes de que el aire vuelva a la atmósfera de la estancia. Interesan los filtros de alta eficiencia y, si tenemos problemas respiratorios y/o alergias, mejor apostar por filtros HEPA.

Los filtros HEPA (del inglés High Efficiency Particulate Air ) atrapan todas las partículas iguales o superiores a 0.3 micras de diámetro con el 99.97% de efectividad de acuerdo con estándares establecidos.

No es que otros filtros no sean buenos, es que estos están comprobados por laboratorios independientes, lo que nos garantiza que cumplen lo que prometen y que no se trata de exageraciones del marketing.

¿Cuántos accesorios necesitas?

Si solo quieres aspirar suelos y alfombras, los modelos más sencillos pueden satisfacerte, pero si también te interesa limpiar el polvo, llegar a esquinar y lugares de difícil acceso, entonces mejor invertir en un aspirador de escoba con los accesorios pertinentes.

Lo mínimo es un cepillo para suelos y un tubo extensor y, a partir de aquí, vas a encontrar codos, cepillos especiales para mascotas…

Modelos recomendados

El barato: Xiaomi Handheld Vacuum Cleaner Light

Si buscas una solución asequible y económica, este Xiaomi Handheld Vacuum Cleaner Light es de lo más interesante para presupuestos ajustados

Con 17.000 Pa o 50 aW y batería para 45 minutos, no es ni lo más potente ni su autonomía es la más alta, pero es más que suficiente para pisos no muy grandes. A destacar, además de su ligereza, su filtro HEPA y su diseño minimalista. Normalmente ronda los 100 euros y viene casi sin accesorios.

El versátil: Conga Rockstar Nonstop Wet

La valenciana Cecotec es conocida por tener un catálogo extensísimo de productos, de modo que es fácil perderse. De sus aspiradores verticales me gusta especialmente este Conga Rockstar Nonstop Wet.

Normalmente Cecotec apuesta por el plástico para abaratar costes, lo que da al aspirador un diseño un tanto tosco. Pero lo bueno es que por 140 euros te llevas un aspirador con capacidad de succión de 21.000 Pa y 40 minutos de autonomía que, además de incluir accesorios para rinconera, muebles y suelos delicados tiene dos ases en la manga.

El primero es que su tubo extensor tiene una especie de codo que ayuda a poder limpiar por ejemplo debajo de la cama o por encima de las estanterías. Y lo segundo es que viene con un accesorio con el que aspirar y fregar a la vez.

El desconocido: Proscenic P12

Mientras que hay gente que apuesta por la confianza de una marca conocida, otras personas prefieren el descubrimiento de otras firmas como este Proscenic y su P12 procedente de China y que ofrece prestaciones de gama alta por 200 euros.

De este aspirador destaco que tiene una gran capacidad de succión de 33.000 Pa y hasta una hora de autonomía, está diseñado en aluminio y plástico para ser más ligero, tiene una pantalla donde informa del modo de funcionamiento y la batería y atención, su batería es extraible y tiene un cepillo antienredos.

El ligero: Rowenta X-pert Allergy Care

Si preferís una marca más conocida, os queda la fiable Rowenta X-pert Allergy Care, un aspirador vertical que también tiene codo y un diseño en aluminio que resulta de lo más ligero.

De este modelo me gusta que su cabeza solo pesa 1,4 kg, por lo que se puede manejar de forma muy cómoda. Tiene esquinero, batería extraíble, una autonomía de hasta 45 minutos e integra un motor de 100W, por lo que es moderadamente potente.

El premium: Dyson V15 Detect

Si queréis un aspirador vertical de la marca de referencia con gran potencia, un montón de accesorios y gran autonomía, ideal para casas grandes, hogares con mascotas y/o personas con alergias, este es vuestro aspirador.

¿Qué tiene de malo? Que cuesta algo más de 600 euros, pero su motor tiene 240aW de capacidad de succión, una autonomía de una hora, un cepillo para suelos iluminado para que no se nos escape la suciedad, un cepillo miniatura motorizado que es brutal para quitar pelos de la tapicería.

Eso sí, si tenemos en cuenta que la propia Dyson vende recambios para la batería que podamos cambiarla nosotros mismos cuando llegue el momento, la calidad de sus componentes y que vende recambios y accesorios extra, es un aspirador para toda la vida.

¿Que queréis un Dyson más barato? El más modesto de la casa es el Dyson V8, que viene con menos accesorios, reduce su potencia a 115aW y su autonomía a 40 minutos, interesante para limpiezas menos profundas o para casas más pequeñas, pero con la misma calidad. Lo podéis encontrar por unos 300 euros.