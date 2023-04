Los mejores regalos tecnológicos para el Día de la Madre

La semana que viene es 2 de mayo, Día de la Madre, una fecha ideal para tener un detalle con nuestra ama. Así que, si andáis en busca de ideas, la tecnología acude al rescate con propuestas de todo tipo: de apostar por la practicidad a ir al descubrimiento, para todos los bolsillos y para todo tipo de amas, desde aquellas amas más tecnológicas a otras a las que la tecnología les abruma.

Theragun Elite

Tanto para madres deportistas como para aquellas que intentan hacer todo el deporte que pueden, pero ya van teniendo dolores musculares, os propongo una de las pistolas de masaje eléctrico portátiles más avanzados del mercado, el Theragun Elite.

¿Qué es exactamente? Se trata de un dispositivo de terapia percusiva, un masajeador profundo que busca eliminar la tensión y relajar el músculo para aliviar el dolor acelerando la recuperación, mejorar el rendimiento, sueño, la movilidad y reducir el estrés.

Ultrasilencioso y fácil de usar, tiene un diseño compacto con mango ergonómico para poderlo usar cómodamente en cualquier parte del cuerpo. Como curiosidad, tiene Bluetooth y aquí tiene todo el sentido del mundo, ya que con la aplicación puedes ver cómo funciona, personalizarlo, recibir consejos.

Viene con 5 cabezales y 5 velocidades para personalizar a cada persona. El precio de este dispositivo es de 399 euros. Por supuesto, una recomendación: si vais a regalárselo a vuestra ama, consultad antes con vuestro fisio de confianza para que avale la idoneidad.

Dyson Supersonic

Dyson es una de esas marcas de las que os hablo con relativa frecuencia por la calidad de sus filtros y por ende, su buena labor con aspiradores, purificadores y demás. Pero es que la firma británica también tiene secadores de pelo. Y qué secadores, Myriam: 479 euros cuesta el Dyson Supersonic, que ya os advierto que es de mano, no uno de esos de peluquería para toda la cabeza.

¿Qué tiene un secador para costar casi 500 euros? Pues además de venir con un estuche, cepillo y 5 accesorios para el cabello, los resultados. Si vuestra ama es de esas que sale impecable a la calle y ya cuenta con un secador decente, profesional pero que ya tiene unos añitos y os salen las cuentas, es un candidato de lo más interesante.

Lo he probado y en unos 7 minutos tienes todo el pelo seco y ya advierto que tengo mucho pelo, no lo encrespa nada, deja rizos marcados, si los tienes claro. Hay dos palabras para definirlo (bueno, tres, si incluimos caro): potente y rápido.

Puedes elegir entre secado rápido y moldeado a 100 grados, secado normal a 80 grados, secado y difusión más frescos a 60 grados y frío. Y ya la guinda del pastel es que viene con una aplicación para encontrar inspiración y consejos para mejorar la técnica.

Google Pixel 6a

Vais a ver pocos teléfonos móviles que yo recomiende tanto como el Google Pixel 6a, un smartphone que ya tiene un añito en el mercado y del que pronto habrá sucesor, pero no hay mal que por bien no venga (o eso dice el refrán): gracias a eso está disponible de oferta por 100 euros menos, es decir, unos 350 euros.

Este no es un teléfono para una madre poco tecnológica para la que le baste con un dispositivo con WhatsApp y poco más, si no para una señora que le dé uso y le encante hacer fotos.

Porque lo mejor de este móvil según nuestra experiencia es su cámara: las fotos que hace son capaces de competir en resultados con modelos que rondan los mil euros y en eso es único en el mercado.

Además, también resulta moderadamente compacto, ofrece un rendimiento fluido, una pantalla de calidad de tipo AMOLED, carga rápida, resistencia al agua y ojo, porque al ser de Google, que es la marca detrás de android, os aseguráis 4 años de actualizaciones, una burrada para que no se quede obsoleto.

Polaroid Now+ Gen 2, para amantes de la fotografía y lo retro

Si tenéis en vuestra casa familiar un montón de álbumes de fotos que recorren toda vuestra infancia y juventud y una ama que disfruta viendo en papel esos recuerdos, os propongo una cámara instantánea que lleva poquísimo tiempo en el mercado, la Polaroid Now+ de segunda generación, un modelo que tiene el encanto de la mítica marca de fotografías y la modernidad, porque sí, es una cámara sencilla y fácil de usar con la que apuntar, disparar y en un periquete, tener la foto en papel, pero es que además tiene Bluetooth.

¿Bluetooth, para qué? Pues porque esta es una cámara analógica conectada, ya que es posible instalar la aplicación de polaroid y así o bien regular sus ajustes para experimentar y obtener resultados más creativos.

Como dato, cuenta con enfoque automático para hacer buenas fotos sin mucha historia, con 5 filtros creativos, batería integrada para llevarla a cualquier parte, apta para trípode, flash y no os preocupéis, porque encontrar recambios de papel es fácil, ya que las cámaras instantáneas han vuelto para quedarse. Por 150 euros.

Cuaderno Rocketbook

Para esas mamás que gustan de apuntarlo todo a mano en su libreta, pueden ser ideas, tareas pendientes, quizás como agenda… el Rocketbook es uno de los cuadernos inteligentes más interesantes del mercado en calidad precio.

Y es que por menos de 40 euros tienes un cuaderno normal y corriente en el que apuntarlo todo con 36 páginas reutilizables que se limpian con un paño húmedo y que funcionan con los bolis Pilot Frixion.

¿Qué tiene de particular? Que lo que apuntes se va directamente a la nube: Google Docs, Dropbox, el correo electrónico…digitalizar de forma tan rápida y cómoda es una ventaja, piensa por ejemplo en esas recetas manuscritas tan valiosas, esta es una forma de que no se pierdan.

Localizador Tile

No suele faltar entre mis recomendaciones de regalo un localizador por dos motivos: que es fácil que haya gente olvidadiza en nuestro entorno y que además con el paso de los años, es fácil que estos olvidos se vuelvan más frecuentes y preocupantes.

Tile es una de las marcas más veteranas y consolidadas del sector y entre sus localizadores con diversos diseños quiero destacar uno que tiene forma de tarjeta, como el DNI, una tarjeta de crédito o la del súper, pero con esta lo único que se va a ahorrar son disgustos.

Porque te instalas la aplicación, metes la tarjeta en tu cartera, en el bolso o la maleta y ya lo tienes controlado desde la app. ¿Que no lo encuentras? Le das para que suene la alarma y al revés: si no encuentras el teléfono también puedes activar el localizador. Su precio es de 35 euros, es resistente al agua y la batería que integra dura hasta 3 años.

Go Zero Smart Bottle

Qué importante es la hidratación y más ahora que llega el buen tiempo. Hay muchas personas que van con su botella de agua a todos lados y si es el caso de tu ama, te presento una de las botellas más inteligentes PERO útiles que vas a encontrar, la Phillips Go Zero Smart Bottle.

Esta botella de acero inoxidable y doble pared que cuesta 59 euros y tiene algo más de medio litro de capacidad esconde algunas características interesantes. La primera es que funciona como termo, lo que permite mantener el agua fría o caliente hasta 12 hora. Pero ya sé que lo de tener buen aislamiento no es nada nuevo y la verdad sea dicha, si solo tuviera eso, sería cara.

Pero voy con la pregunta del millón para quienes usan botellas termo, ¿cada cuánto la laváis? Porque hay quien se piensa que, con ponerla bajo el grifo vale, y no: se acumulan gérmenes con el uso. Pues bien, esta Phillips Go Zero Smart Bottle tiene función tiene función ultravioleta: viene con un puerto magnético de carga y una batería integrada para desinfectar la botella y mantenerla limpia y sin olores. La luz UV se activa cada 2 horas.

El fabricante promete también que si usas agua de diferentes fuentes, esta puede purificarse para eliminar hasta el 99,999% de las bacterias y el 99,9% de los virus, ya que la tecnología UV se usa precisamente para eso. Sobre el papel, técnicamente es posible, en la práctica: salvo que sea estrictamente necesario, yo no cogería agua de un riachuelo del monte para beber salvo fuerza mayor.