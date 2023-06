Tecnología de Consumo Xataka La semana que viene entra en vigor la ley antispam: ¿Es el adiós de las llamadas comerciales? Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 22/06/2023 10:25 (UTC+2) Última actualización: 22/06/2023 10:25 (UTC+2) Quedará prohibida la realización, por parte de los operadores, de llamadas telefónicas no solicitadas por el consumidor y/o usuario con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios. Escuchar la página Escuchar la página

El próximo 29 de junio entrará en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones, una nueva normativa que también se conoce como ley antiSPAM por su artículo 66, que prohibirá las llamadas comerciales sin permiso previo. ¿Conseguiremos finalmente dejar de recibir este tipo de llamadas? Es la pregunta del millón.

Pero, ¿qué dice la ley exactamente? Pues que "queda prohibida la realización, por parte de los operadores, de llamadas telefónicas no solicitadas por el consumidor y/o usuario con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios. No será de aplicación la restricción anterior siempre y cuando exista un consentimiento previo del propio consumidor y/o usuario para recibir comunicaciones comerciales que habilite al propio operador a efectuar las mismas."

Para que nos entendamos, a partir de esa fecha, el usuario es el que debe haber dado consentimiento para que lo acosen con llamadas comerciales. Sin embargo, hay una excepción. Y es que, si la empresa que te llama ya tiene una relación contractual contigo (por ejemplo tu compañía de luz, gas, internet, teléfono, etc.), sí podrán llamarte.

Esta es la "trampa del consentimiento". Aquí es donde previsiblemente radique el problema de fondo de este tipo de llamadas comerciales. La normativa apunta que no se podrán recibir sin consentimiento previo. Sin embargo, las empresas tienen muchas alternativas para conseguir este consentimiento. Desde correos hasta asociar el permiso con la compra de un producto. Hay mucha letra pequeña que en ocasiones firmamos sin conocer todos los términos y condiciones.

¿Qué pasa si una empresa incumple la ley? Pues que podrán ser multadas por sanciones de hasta 100.000 euros, para las faltas leves, y de hasta los 20 millones de euros, en los casos más flagrantes.

El organismo encargado de vigilar que se cumpla esta obligación será la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando detecten o reciban una denuncia de llamada comercial sin permiso, procederán a dirigirse a la empresa e iniciar un procedimiento sancionador.

Y otro punto importante a tener en cuenta es que esto afectará a las llamadas que provengan de un call center ubicado en el estado. Si la centralita está en otro país, podrán seguir llamándote. Sin embargo, en caso de que una empresa haga llamadas comerciales fuera de España, la AEPD también podrá dirigirse hacia esa empresa.

Para terminar, la última excepción: podremos recibir llamadas con índole comercial sin nuestro consentimiento, concretamente aquellas en las que su realización sea imprescindible para intereses vitales del ciudadano o se pueda argumentar que hay un interés público, pueden ser del INE, campañas de sensibilización o algún otro tipo de llamada relacionada con investigaciones.

Aviso de los premios Grammy: solo las personas podrán ser nominadas, nada de IAs

Llevamos medio año con la inteligencia artificial hasta en la sopa y el arte no es una excepción: hemos visto programas, guiones, novelas, fotografías y también canciones que se han vuelto virales como 'Heart on my sleeve'. ¿Y qué pasa cuando una canción se convierte en un éxito? Pues que es susceptible de ser galardonada, por ejemplo con un prestigioso Grammy.

Pues no, porque la propia academia estadounidense se ha puesto seria con la IA: no veta su empleo, pero establece una serie de requisitos estrictos para todos aquellos que la implementan en sus obras y aspiran a llevarse un premio en la prestigiosa ceremonia anual.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha declarado que "solo los creadores humanos" reúnen las condiciones necesarias para participar de los Premios Grammy. En este punto, como podemos ver, quedan fuera de escena todas aquellas obras que hayan sido desarrolladas totalmente por IA, exclusión que alcanza a todas las categorías disponibles.

Concretamente, se admite la posibilidad de incluir elementos creados con IA dentro de una obra, el componente humano debe ser significativo. Los trabajos que apuntan a la categoría álbum del año, por ejemplo, deberán estar conformados con al menos un 20% de trabajo humano.

La inteligencia artificial ha puesto patas arriba la industria de la música, con un fenómeno como la creación de una canción de Drake, que sonaba a Drake, pero que estaba creada e interpretada por IA. Así que la industria puso el grito en el cielo y la tiró de todas las plataformas musicales.

Más tarde, Universal Music Group (UMG), la discográfica más grande del mundo, inició una campaña para que Spotify y Apple Music bloqueen los servicios que utilizan canciones para entrenar modelos de IA. Pero no se pueden poner barreras al campo y Paul McCartney ya ha anunciado que este año se lanzará "el disco final de The Beatles", que incluirá la voz de John Lennon gracias a la IA.

Los tatuajes ya son un ornamento estándar, ahora toca dar el siguiente paso: convertirse en biosensores

Hoy es día es bastante normal encontrar tatuajes en la piel de la gente, por arte, recuerdos, gustos… pero hay un equipo de investigadores de Turquía que ha sido un paso más allá para convertirlo en el wearable total.

Así, ha creado una técnica que permite implantar tatuajes capaces de comunicarse de forma pasiva e inalámbrica y que no requieren implantes, cables o fuentes externas de energía. Los inventores han denominado al artilugio sensor de nanotatuaje basado en retrodispersión. Uno de los grandes avances que implica el nuevo desarrollo ha sido el de crear un mecanismo capaz de generar sus propias señales eléctricas. Lo logra gracias a la actividad piezoeléctrica.

Para crear este tatuaje inteligente, los investigadores utilizaron dos tintas. Una de ellas, negra, compuesta por un aerogel conductivo de grafeno; y la segunda, blanca, compuesta de óxido de zinc y que contiene nanocables, que se coloca sobre la primera capa, que también contiene una pequeña cantidad de aerogel para permitir la unión y conductividad de ambas capas.

¿Para qué? Básicamente para monitorizar información biométrica y transmitirla a un aparato como un smartphone. Básicamente, cuando la etiqueta pintada recibe las señales de radiofrecuencia, refleja algunas de las señales para establecer un enlace con el teléfono, de modo que el móvil pueda recoger y procesar la información.

Una correcta monitorización de nuestra salud es clave para la prevención de enfermedades y situaciones de riesgo, particularmente en un contexto en el que las enfermedades no transmisibles van ganando poco a poco peso. Eso sí, vistas las primeras imágenes, en lo estético aún queda mucho margen de mejora.