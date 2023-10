Ganbara Joaquín Urías Urías: ‘El problema de la amnistía en España es que haya una justificación; la ley debe hacerlo adecuadamente’ E.M. Publicado: 19/10/2023 22:33 (UTC+2) Última actualización: 19/10/2023 22:33 (UTC+2) El experto en Derecho Constitucional sostiene que la amnistía puede aplicarse, pero lo ‘fundamental’ es su justificación. Como ejemplo, añade, en caso de declarar que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron 'desproporcionadas'. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Joaquín Urías 6:11 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La amnistía en España puede justificarse en varios casos, según Joaquín Urías, experto en Derecho Constitucional y asesor en el dictamen jurídico de Sumar sobre la amnistía. Entrevistado en Ganbara de Radio Euskadi, el profesor aclara que uno de los casos sería la declarar que 'las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron desproporcionadas'; pero Urías aclara que para su futura aplicación, debe fundamentarse con pruebas.

'No todas las amnistías son conformes con la constitución', declara Urías y, matiza, debe asegurarse de que no rompa la igualdad a la hora de una 'no aplicación' del Código Penal. Otra de las formas sería, según el jurista, el pronunciamiento de una formación independentista declarando que la amnistía sería determinante para terminar con el conflicto en Cataluña.