Garbiñe Biurrun: "El marco constitucional no sitúa en igualdad de condiciones al castellano y al euskera" Gari Suarez Caperos Publicado: 02/11/2023 22:05 (UTC+1) Última actualización: 02/11/2023 22:09 (UTC+1) La presidenta de la sala social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que la justicia no está reinterpretando las normas, sino que "algunas de ellas se están interpretando por primera vez". Considera que el problema puede estar en el propio contenido de las normas.

Entrevistada en Radio Euskadi, la magistrada y presidenta de la sala social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, ha analizado las sentencias emitidas últimamente contra el euskera. Para Biurrun, el principal problema no está en que los jueces estén reinterpretando la norma, y mira al marco constitucional: "las dos lenguas no están en pie de igualdad. El problema puede estar en el marco constitucional en si mismo, que no sitúa en igualdad de condiciones al castellano y a cualquiera de las lenguas cooficiales".

Además, cree que habría que revisar el contenido de las propias normas: "se están interpretando algunas normas por vez primera. Nos encontramos con un problema cierto. No sé si de interpretación judicial o del propio contenido de las normas. A lo mejor creíamos que teníamos unas normas y en realidad tenemos otras".