Tecnología de Consumo Reportaje Lo mejor del CES 2024 hasta ahora Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 11/01/2024 12:22 (UTC+1) Última actualización: 11/01/2024 12:22 (UTC+1) Eva Rodríguez de Xataka nos trae lo mejor del CES 2024 en la sección de Tecnología de Consumo de "Ganbara de Cerca".

2024 empieza fuerte con el primer gran evento del año, el Consumer Electronics Show de Las Vegas, un auténtico espectáculo tecnológico donde no solo vamos a encontrar la electrónica que va a dar qué hablar en los próximos meses, sino también gadgets de lo más curiosos que nos dejan con la boca abierta y que, aunque no dejan de ser prototipos que no van a salir a la venta de momento, nos dan una idea de por dónde se mueve la innovación del sector. Empezamos con lo mejor del CES 2024

Sony Afeela

En 2020 Sony presentó su primer concepto de coche, el Vision-S. Cuatro años después hemos descubierto que era más que una muestra de poderío: se ha aliado con Honda para lanzar una nueva marca de vehículos, AFEELA, que pretende llegar a los mercados en 2026.

De momento en este CES 2024 han mostrado al mundo otro coche concepto, esta vez con la particularidad de ser completamente eléctrico y manejarse con un mando de PlayStation 5, una rareza que como ha aclarado Izumi Kawanishi, director, presidente y director de operaciones de Sony Honda Mobility, esta posibilidad no estará disponible en la versión de producción.

Lo que sí que estará es el resultado de su alianza con Microsoft para integrar inteligencia artificial para "la creación de un agente personal para la movilidad". ¿Su objetivo? Que la movilidad sea interactiva y expresiva, redefiniendo la relación entre las personas y la movilidad, mejorando la "experiencia emocional".

Además de que estará presente en un asistente de voz, Sony también anunció que utilizará IA para la Asistencia Avanzada a la Conducción, adoptará Vision Transformer para la percepción y el aprendizaje automático para la planificación de rutas, se desarrollará un sistema redundante para garantizar la seguridad y proporcionará un entorno donde los creadores y desarrolladores puedan desarrollar libremente apps y servicios que se ejecuten en AFEELA. Vamos, que Sony va a encargarse del software de un coche muy tecnológico y conectado y que será Honda quien ponga la mecánica.

Withings BeamO

Parece un mando para la tele pero en realidad es una especie de navaja suiza médica, un gadget para controlar tu salud que incluye un estetoscopio, electrocardiograma, termómetro y sensor de saturación de oxígeno.

Withings igual no os suena mucho, pero la francesa es una de las marcas más famosas de la tecnología de la salud. Además de básculas y wearables, en este CES 2024 se ha estrenado con un sensor que información de temperatura, corazón y sistema respiratorio humano.

Estamos ante un producto "de nivel clínico" con 4 sensores de lo más discreto capaz de realizar electrocardiogramas al mismo tiempo que mide tu nivel de oxígeno en sangre y la guinda del pastel es que incluye un estetoscopio que permite escuchar tu corazón y pulmones.

Todo se sincroniza con su aplicación para móviles que al mismo tiempo te permite, si quieres, compartir esta información con tu médico. Y sí, este aparato sí que se va a vender, concretamente será a partir del verano a un PVP de 249,95 euros.

LG Signature T

El CES 2024 es el lugar donde los principales fabricantes de televisores presentan sus propuestas, así que si estáis valorando cambiar de tele, no está de más echar un vistazo a ver qué se va a llevar. Pero una cosa son tendencias y otra sacar pecho. Precisamente lo que ha hecho la coreana LG con su Signatura T, el primer smart TV OLED transparente y además inalámbrico del mundo.

Ojo porque no es el primer TV transparente que vimos, ya os he hablado alguna vez de la Xiaomi Mi TV Lux, pero en esta ocasión estamos ante un televisor con un panel OLED ultrafino que además de transparente puede convertirse en una TV OLED tradicional al integrarle un fondo negro.

La conectividad es inalámbrica, es decir, el módulo de la TV está separado del panel, que utiliza una conexión propietaria de LG diferente a Wi-Fi o Bluetooth.

Con 77 pulgadas de diagonal, no es pequeña precisamente y ojo porque en este caso no es un prototipo, sino que tienen intención de sacarla a la venta en 2024, si bien desconocemos el PVP.

Robot Samsung Ballie

Este es hasta el momento mi dispositivo favorito: Lo último de Samsung es un simpático robot del tamaño de un balón que también es un asistente de IA y un proyector. En 2020, Samsung nos presentó por primera vez a Ballie, un robot doméstico un poco más grande que una pelota de tenis que podía moverse libremente por el hogar e incorporaba una cámara, micrófonos y sensores. Sin embargo, el producto fue cancelado y nunca llegó a las tiendas.

Después de varios años, la compañía surcoreana ha revivido el proyecto y ha presentado una versión completamente renovada de Ballie. El robot, que ahora tiene la forma y el tamaño de un balón de fútbol, estrena varias funcionalidades para ayudar a los usuarios en el hogar.

Así, el nuevo Ballie se presenta como un asistente personal del hogar que nos acompaña de manera física. El robot ha sido diseñado para conducir de forma autónoma por la casa, aprender de los hábitos de los usuarios y ofrecer soluciones personalizadas.

Ballie tiene la capacidad de controlar dispositivos inteligentes, pero también cuenta con un sensor infrarrojo para encender dispositivos "no inteligentes" como aires acondicionados y televisores. También puede proyectar imágenes en el suelo o en las paredes en 1080p.

Los componentes de hardware como la cámara, el sensor LiDAR, los micrófonos y altavoces varias funciones adicionales. El robot mapea las habitaciones del hogar para identificar dónde están los elementos de la casa y ofrece recordatorios, por ejemplo, para regar las plantas.

Ballie se puede controlar con comandos de voz o mediante un chat desde un teléfono inteligente. En la demo hemos visto cómo responde de manera amigable. "Hola Amy (el nombre de la usuaria). Estoy patrullando", "Ahora estoy viendo a Copper (la mascota de la casa)".

A todo esto, la joven ve imágenes en directo de la sala de estar de su casa y le pide al robot que dispense algo de alimento para la mascota y que reproduzca su película favorita. Samsung promete que el robot puede hacer que la vida en casa "sea más productiva y agradable".

La pregunta del millón: ¿hay mercado para esto? Pues sospechamos que no lo sabe ni la propia Samsung, que no ha revelado ni precio ni disponibilidad.

Roborock S8 MaxV Ultra

La firma china de aspiradores, que recordemos pertenece al ecosistema de Xiaomi, ha presentado un total de seis nuevos aspiradores… pero hay uno que nos ha llamado mucho la atención y que probablemente pruebe próximamente, el Roborock S8 MaxV Ultra.

Hoy en día lo normal en los modelos más avanzados encontramos mucha potencia, gran batería, una base enorme para vaciar el depósito, una navegación inteligente… pero si tenéis un robot aspirador en casa ya sabréis que aunque ahorra mucho trabajo en aspirar y fregar, no es ni mucho menos infalible. Sin ir más lejos, se les resisten las esquinas.

Pues bien, este Roborock S8 MaxV Ultra llega con un brazo robótico y potencia récord de 10.000 Pascales. Me explico mejor: el clásico cepillo lateral ha sido rediseñado y patentado como FlexiArm. Se trata de un pequeño brazo robótico flexible que, en combinación con un sistema de fregona giratoria, permite limpiar espacios difíciles y tiene una cobertura de las esquinas por encima del 99%.

Con este mecanismo, Roborock soluciona uno de los principales problemas de los robots aspiradores y es que al ser redondos, no suelen alcanzar las esquinas pese a que sus cepillos sobresalen ligeramente. La solución de Roborock es hacer que estos cepillos sean extensibles, a modo de un pequeño brazo.

En cuanto a su base, cuenta con vaciado automático y dispensador de detergente automático. Así, es capaz de lavar la mopa con agua caliente a 60 grados centígrados y también seca con aire caliente para intentar eliminar olores. Si os ha parecido interesante, preparad la cartera: se venderá a partir de abril a un PVP de 1.499 euros.

Rabbit R1

Cerramos con un dispositivo al que podemos catalogar como "el tamagotchi" con inteligencia artificial y ya te adelanto que no solo está a la venta, sino que tiene un precio que más de una y de dos personas nos podemos sentir tentadas a comprar por probar.

Imagina un dispositivo del tamaño de la palma de tu mano al que le puedes hablar para hacer acciones, como escuchar música, recibir indicaciones para llegar a un sitio, preguntar lo que sea o ver qué hay en tu frigorífico para saber qué hacerte de comer.

Pues eso es el Rabbit R1, un pequeño dispositivo que podemos llevar con nosotros, que es totalmente independiente del móvil y que se integra con los servicios más populares para que, mediante comandos de voz, podamos hacer lo que queramos.

La clave de este dispositivo está en lo que desde Rabbit llaman Large Action Model (LAM). Según explican en su web, "gracias a los recientes avances en programación neuro-simbólica, el LAM permite modelar directamente la estructura de diversas aplicaciones y las acciones del usuario realizadas en ellas sin una representación transitoria, como el texto". Te lo resumo y simplifico: puede aprender a usar aplicaciones específicas tal y como las usaríamos nosotros. Cuenta además con una cámara 360 grados que, más allá de hacer fotos, sirve para reconocer nuestro entorno.

Imaginemos que queremos pedir un Uber para nosotros y cinco personas más. No nos vale con un Uber normal, sino que necesitaremos un Uber XL. Si le decimos a Rabbit "reserva un Uber para seis personas", lo que hará será entender que 1) queremos un Uber, 2) que somos más de cuarto personas y 3) que necesitamos un coche más grande. ¿Qué haría una persona? Reservar un Uber Xl, pues eso mismo hace el Rabbit R1 gracias a la inteligencia artificial. O al menos, es lo que prometen.

Otro ejemplo: enfocar al frigorífico y preguntar qué puede hacerse para comer. La IA analiza la imagen y responde en función de los ingredientes detectados con una receta que incluye los ingredientes y los pasos a seguir. Estas cosas las hemos visto en la demo y la verdad, me ha impresionado.

El objetivo es, en última instancia, depender menos del móvil para hacer ciertas tareas gracias a la inteligencia artificial. Solo el tiempo nos dirá qué tal es la recepción de este tipo de dispositivos y que llegan a ofrecer. Y como decía, ya está a la venta a 199 dólares en la web de la empresa, aunque al enviar de USA luego habría que añadir el envío, aduanas…