Tecnología de Consumo Tecnología de Consumo Lo mejor del MWC 2024 Xataka Publicado: 01/03/2024 09:36 (UTC+1) Última actualización: 01/03/2024 09:56 (UTC+1) Eva Rodríguez analiza la Mobile World Congress en "Ganbara de Cerca". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El Lenovo 13:38 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Lo mejor del MWC 2024

En la Mobile World Congress de este año el protagonista ha sido el coche, porque hemos visto unos cuantos. Si te parece bien, os voy a contar algunas rarezas y prototipos, pero también tecnología de consumo que podéis comprar desde ya.

Xiaomi SU7

Empezamos con uno de los coches eléctricos más esperados del mercado, tanto por la tecnología en sí como por el precio y por qué no decirlo, porque si Xiaomi hace en ese segmento lo mismo que ha hecho con los móviles, va a ser una revolución.

El Xiaomi SU7 que hemos visto está fabricado para China, ya que todavía no ha llegado a Europa y estamos ante berlina de casi cinco metros de largo, con un motor de 664 CV de potencia y con el sistema HyperOS en su interior, el mismo que el de sus móviles.

La firma china ha aprovechado para sacar pecho y llevar la versión Max, que destaca por su músculo y autonomía, porque es un vehículo con 495 kW (664 CV) y una autonomía total (según el ciclo de homologación chino) de 800 kilómetros. Este punto es crucial, porque yo, acostumbrada como estoy a hacer la ruta Madrid Pamplona, me tendría que pensar dos veces qué coche comprarme, pero con estas cifras es otra historia.

Tiene una batería de 150 kWh, doble motor, tracción a las cuatro ruedas, velocidad punta de 265 km/h, aceleración de 0 a 100 km/h en 2,78 segundos y un peso de 2.205 kg. No nos han dejado acercarnos para ver su interior, pero sabemos que será uno de los más tecnológicos del mercado, que para eso es Xiaomi. El primer modelo sale a la venta en febrero de 2024 en China y aunque no tenemos precios oficiales, sabemos que quiere ser un dardo a los Tesla de Elon Musk. Pero os cuento un secretillo: hemos preguntado en el stand y nos han dicho que esperemos un PVP en la horquilla entre 35.000 y 50.000 euros.

Samsung Ring

Otro de los dispositivos más deseados al que hemos podido echar el guante en el MWC ha sido el Samsung Ring, porque ya te adelanto Miriam que después del Oura Ring que lucen ciertas celebrities, el siguiente wearable que se va a poner de moda son los anillos inteligentes. De hecho, en la Fira no hemos visto uno, sino dos: el Samsung Ring y el Amazfit Helio Ring. Como curiosidad, este segundo ofrece lo mismo que una pulsera de actividad pero para el dedo.

Vamos con el anillo de Samsung que es el que más promete y da que hablar. En enero lo vimos en vídeo y aquí hemos podido verlo en persona, pero no tocarlo, porque estaba en una vitrina todo el rato. Pesa menos de tres gramos, va a llegar en colores plata, negro y oro y la firma coreana recomienda ponerlo en el índice porque es donde mejor funcionan los sensores.

¿Qué sabemos? Que tendrá una batería que oscila entre los 14,5 y los 21,5 mAh en función del tamaño y sorprendentemente esto será suficiente para lograr una autonomía de hasta 9 días. La clave está en que no tiene pantalla.

Monitorizará el sueño con gran precisión, el ritmo cardíaco, la tasa de respiración, los movimientos nocturnos, pasos, la temperatura de la piel y la latencia de sueño, además de una completa propuesta para el ciclo menstrual. No hay ni precio ni disponibilidad, pero si el Oura Ring cuesta unos 300 euros, cabe esperar que se mueva en ese rango de precios.

Lenovo ThinkBook Transparent Laptop Concept

Cuando pensábamos que los ordenadores se están quedando atrás en innovación en favor del móvil y otros gadget, llega Lenovo y nos presenta su portátil transparente. Se trata del Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, un prototipo de portátil que hace uso de un panel transparente microLED de 17,3 pulgadas.

Después de toquetearlo un rato, nos ha parecido un dispositivo fascinante, aunque la experiencia visual no está a la altura de lo que ofrece la propia Lenovo con sus ThinkBook, pero sí que el abre la puerta a muchas posibilidades, tanto para amantes del diseño como para fusionar la pantalla con el entorno en aplicaciones de realidad mixta.

Vaya por delante que los paneles transparentes no son nuevos, pero nunca los habíamos visto en un ordenador. En este caso prácticamente no hay bordes, tiene un brillo de 1.000 Nits imprescindibles para distinguir lo que hay en la pantalla del entorno y cuenta con una base de aluminio debajo del cristal donde se proyecta el teclado y debajo de la pantalla transparente. Por lo demás, no difiere demasiado de un equipo normal, con un par de puertos USB en los laterales

Como prototipo que es, funciona bien, pero no se comercializará, así que habrá que esperar pero sin duda que tarde o temprano este concepto será una realidad.

Plegable motorola

Quien más quien menos ya se ha cruzado con un dispositivo plegable moderno, ya sea doblándose tipo libro o tipo concha, pero lo que propone Motorola es sencillamente otro nivel. La firma asiática lo anunció en el Mobile el año pasado y este año lo ha traído: un prototipo de móvil plegable con pantalla adaptativa, o lo que es lo mismo, que se adapta casi como si fuera un papel.

Estamos ante un dispositivo que cuando está extendido parece un móvil al uso, con una diagonal de 6,9 pulgadas. Lo que ocurre es que podemos llegar a doblarlo hasta casi la mitad. La sensación al probarlo es que estamos ante la siguiente evolución de los móviles, si bien es cierto que no se pliega del todo y todavía queda mucho margen de mejora. Una de las claves está en que la parte trasera no es rígida, sino que cuenta con una especie de funda de piel lo suficientemente fija como para que se mantenga firme pero a la vez tan flexible como para admitir el moldeado.

Y ojo porque Motorola quiere que lo podamos usar hasta como pulsera, ya que tiene un imán en la parte trasera para que, si lo doblamos lo suficiente, lo podamos colocar alrededor de la muñeca. Pero es un poco grande y pesado, ya os lo advierto. La guinda del pastel es que dispone de inteligencia artificial para "ver" de qué color llevamos la ropa y adaptar los tonos de la pantalla para ir con el outfit. ¿Marca el futuro del móvil o es un mero prototipo y se quedará ahí? Lo veremos en los próximos años.

AI Phone

Se lee como el teléfono de Apple, pero es el "Artificial Inteligence Phone" de Deutsche Telekom, un smartphone que aspira a ser el futuro de los teléfonos móviles, ya que sustituye a las clásicas aplicaciones por inteligencia artificial, el concepto de moda en los tiempos que corren.

Os cuento algunos detalles pero aunque la idea es innovadora y promete, deja bastantes dudas sobre su viabilidad como reemplazo a lo que hay ahora. La clave está en que su hardware ejecuta herramientas de inteligencia artificial como Stable Diffusion, un un motor de IA pensado para generar imágenes a partir de texto. Aunque en realidad no lo usa para eso, sino que reconoce las imágenes de nuestra galería y así puede editarlas para mejorarlas.

Lo que Deutsche Telekom llama inteligencia artificial, para que no entendamos es contar con un asistente en forma de chatbot, de modo que no somos quienes nos movemos en el menú y abrimos una app, sino que le decimos al asistente lo que queremos hacer y él lo ejecuta. Vamos, que consiste en hablar con el teléfono. En nuestra opinión está bien como complemento, pero la agilidad de usar nuestros dedos y operar de forma autónoma es un plus y además hay escenarios como puede ser una biblioteca o en el metro donde hablar no es la mejor forma de interaccionar.

Y después de mucho prototipo e innovación, vamos a terminar con dos teléfonos de gama alta que se han presentado en el MWC y que podemos comprar desde ya.

Xiaomi 14 Ultra

Esta es la bestia de Xiaomi para aspirar al trono de mejor teléfono de 2024, con algunas armas como el procesador más potente del mercado, un aumento de batería notable y una pantalla más brillante que nunca.

A nivel de diseño se parece bastante a su antecesor, con un gigantesco módulo circular de cámaras , 224 gramos de peso y una pantalla de 6,73 pulgadas. Vamos, un teléfono más bien grande y con acabados premium en aluminio o titanio para la edición especial.

He dicho que era grandote por algo, la batería ha crecido hasta los 5.300 mAh para que aguante más que nunca pese a las exigencias del hardware y la experiencia. Destaca su pantalla AMOLED con resolución 2K a 120 Hz y brillo máximo de 3.000 Nits, una cifra espectacular. Tan espectacular como sus componentes, con el Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB de RAM, Android con la capa HyperOS y una carga rápida de 90W capaz de llegar al 50% en apenas 12 minutos.

El apartado fotográfico es el protagonista, ya que de nuevo han vuelto a colaborar con Leica para llevar sus fotos un paso más allá. Cuenta con un ambicioso sensor Sony Lytia LYT900 de 50 MP acompañado de otros tres sensores de 50 MP que funcionan como gran angular y los otros dos como teleperiscópicos. En pocas palabras, calidad y versatilidad. Y si digo que todo es premium, ya sabéis qué se puede esperar del precio: 1.499 euros, 30 euros más que el mejor iPhone.

Honor Magic6 Pro

Cerramos con Honor, que para quien no lo sepa, es el hermano y algo así como el heredero de una Huawei a la que todavía le aguanta el bloqueo de Estados Unidos y por ende, que no tiene servicios de Google.

Este Honor da gusto verlo y tiene esa estética de moda entre los móviles chinos, esto es, con un módulo de cámaras en la trasera bastante grandote. La pantalla es una maravilla, de 6,8 pulgadas de tipo OLED, 120 Hz y resolución FHD+.

Bajo el capó, un potentísimo Snapdragon 8 Gen 3 que es lo mejor que van a llevar los teléfonos Android este 2024 y las opciones de 12 y 16 GB de RAM. Por supuesto que lleva Android con los servicios de Google, pero también funciones con IA que por ejemplo predicen las intenciones del usuarios leyéndole los ojos, lo que permite abrir notificaciones con la mirada. De hecho, se ha aliado con Meta para integrar su inteligencia artificial de código abierto.

Para no depender del enchufe, una enorme batería de 5.600 mAh procedente de la industria automovilística y una carga rápida a 100 W, una burrada. También se ha esmerado con la cámara, estrenando el sistema Falcon, con un total de 280 MP repartidos en tres lentes: cámara principal de 50 MP, gran angular de 50 y teleobjetivo de 180 MP. En cuanto al precio, nada mal en los tiempos que corren: 1.299 euros.