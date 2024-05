Tecnología de Consumo Tecnología de Consumo Las mejores furgonetas eléctricas a la venta en España en 2024 Eva Rodríguez | Xataka Publicado: 31/05/2024 10:11 (UTC+2) Última actualización: 31/05/2024 10:17 (UTC+2) En "Ganbara de Cerca" os acercamos al mundo de las camper del futuro. Eva Rodríguez (Xataka) nos trae los mejores modelos del mercado. Escuchar la página Escuchar la página

Las mejores furgonetas eléctricas a la venta en España en 2024

Qué furgoneta eléctrica comprar en 2024

A lo largo de este curso hemos ido desgranando la movilidad eléctrica en variantes tan dispares como las bicis, motos, coches y ¿qué nos queda? Nos quedan las furgonetas, un vehículo que triunfa en nuestras carreteras. Porque sí, también hay furgonetas eléctricas y además son de lo más interesantes, tanto para recorrer lugares sin prisa como para uso profesional.

Así que hoy vamos a hablar de algunos requisitos para acertar a la hora de elegir una buena furgoneta eléctrica, sus ventajas, ayudas y por supuesto, vamos a listar los modelos más interesantes que podéis comprar en estos momentos.

Las particularidades de tener una furgoneta eléctrica

Uno de los temas más espinosos de los vehículos eléctricos es su autonomía. Y es que más allá de factores como nuestra forma de conducir, si hay tráfico o no y por ende si hay que andar dando frenazos, la carga o el estado de la vía, los fabricantes ofrecen unos datos de autonomía esenciales a la hora de elegir un vehículo eléctrico. Y como siempre os digo: mejor sobredimensionar e ir sobrados, porque llenar la batería no es algo tan fácil y rápido como repostar.

No obstante, que no cunda el pánico: aunque para elegir una furgoneta eléctrica es esencial considerar la autonomía valorando el uso, la realidad es que para una empresa este escenario merece la pena. Un dato: el 35% de las furgonetas ligeras que hay en en el estado no supera los 130 km recorridos diarios, por lo que la autonomía que ofrecen estos vehículos suele ser más que suficiente.

Otra ventaja importante: las furgonetas eléctricas no tienen áreas restringidas de acceso (ni siquiera en escenarios de alta contaminación), por lo que pueden aparcar en muchas ciudades gratis y en algunos lugares existen plazas reservadas donde es posible recargar sus baterías.

Por otro lado, las furgonetas eléctricas como es santo y seña de la movilidad eléctrica, tienen un funcionamiento muy silencioso y costes de explotación muy bajos, ya que cargar una batería a día de hoy es mucho más asequible que llenar el depósito y el mantenimiento es notablemente inferior a las de combustible tradicional, ya que no hay que cambiar aceites, filtros, liquidos…

¿El gran inconveniente?Pues que son más caras que las furgonetas diesel o gasolina y que todavía no hay muchos modelos. Cabe recordar que el plan MOVES III solo da ayudas económicas a modelos que no excedan esos 45.000 euros antes de IVA, así que alguno se queda fuera. En el mejor de los casos, recibiremos una ayuda máxima de hasta 7.000 euros si entregamos otro vehículo para achatarramiento. Recordad que si sois personas con movilidad reducida, queréis usar el coche para taxi o VTC o residís en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, entonces la ayuda contempla un incremento del 10% más.

Bueno, a continuación vamos algunos de los modelos más interesantes la venta en el estado. Ya os adelanto que todas destacan por su buena eficiencia energética y los beneficios inherentes al formato (conducción sin ruidos y vibraciones, emisiones cero…). Como veréis, las hay de diferentes tamaños y no pierden capacidad de carga respecto a la versión de combustión.

Para los precios, tened en cuenta que aunque los he mirado en su web, son orientativos y algunos están sujetos a ofertas. No están todas las que son, pero sí son todas las que están y no faltan algunas míticas.

Citroen e-Berlingo Van

La Citröen Berlingo eléctrico es la versión de propulsión eléctrica de la popular furgoneta francesa y fue lanzada en 2021. Esta furgoneta eléctrica fabricada en Vigo se distingue de los modelos de combustión or sus monogramas exteriores, viene con un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, integra motor eléctrico de 100 kW (136 CV) de potencia para alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h.

En cuanto a la batería, es de iones de litio de 50 kWh y tiene una autonomía de hasta 275 kilómetros (WLTP), que además se puede recargar del 0 al 80 % en una toma de 100 kW en 30 minutos.

La gama ë-Berlingo Van llegó al mercado en dos tallas, M y XL, y dos acabados. Así, dispone de una capacidad útil de hasta 4,4 metros cúbicos y permite cargar objetos de hasta 3,44 m de largo (talla XL) o 3,09 metros de longitud (talla M). El precio base es de 32.233 con IVA incluido.

Peugeot Partner Electric

Disponible en dos tamaños, las características del propulsor de la Peugeot e-Partner son idénticas a las de otros modelos eléctricos del grupo. Este se basa en un motor eléctrico de 100 kW (136 CV) y la velocidad máxima está limitada a 130 km/h. Por su parte, la batería de 50 kWh ofrece hasta 275 km de autonomía y un tiempo de recarga de cinco horas con un cargador trifásico de 11 kW y tiene tres modos de conducción. Además, está disponible en dos acabados: Pro y Premium. Su precio base es de 37.959 euros.

Citroën e- Jumpy

Este 2024 se lanzó la versión eléctrica de la Citroën Jumpy. con denominación comercial ë-Jumpy. Bajo el capó, un motor de 100 kW (136 CV), que se alimenta de la energía almacenada en una batería de iones de litio. Hay dos versiones, la más pequeña de 50 kWh , con la que se pueden recorrer 224 km según el ciclo WLTP y otra de 75 kWh, que permite circular hasta 350 km antes de enchufarla de nuevo.

Aunque el tiempo de carga depende de la toma eléctrica que usemos, admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 100 kW de potencia, requiriendo 38 minutos para recargar la batería del 0 al 80%.

Por lo demás, como el modelo de combustión: con un nuevo frontal donde destacan los grupos ópticos con tecnología LED o la parrilla renovada, destaca por sus opciones de personalización y tiene un interior de lo más digital, con salpicadero con doble pantalla, cargador inalámbrico, el aire acondicionado automático o el sistema de acceso y arranque sin llave. El precio base sin IVA es de 39.013 euros.

Renault Kangoo E-Tech

Ojo porque este modelo ya va por su segunda generación, más eficiente que la primera por cierto. Bautizada como E-Tech, nada tiene que ver con su predecesora, ofreciendo más potencia, más autonomía, una velocidad de carga mayor y una dotación de equipamiento y tecnológica sustancialmente más completa.

Mecánicamente lleva un motor de 122 CV y una batería de 45 kWh que ofrece una autonomía de 300 kilómetros. Renault ofrece hasta seis modos de conducción, siendo el modo Eco el más apropiado para mejorar la autonomía con la reducción de potencia y velocidad máxima a los mínimos necesarios para moverse.

En lo referente a equipamiento, la Renault Kangoo eléctrica viene en exclusiva con un cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas. La pantalla del sistema multimedia es de 8 pulgadas, y cuenta con el softwareRenault Easy link compatible con Android Auto y Apple CarPlay. PVP base: desde 39.204 euros.

Fiat E-Doblò

Lanzada en 2022, esta variante comparte la estructura base y mecánica con las furgonetas medias de Stellantis. Bajo el capó, hay un motor eléctrico que proporciona 100 kW (136 CV) y una batería de 50 kWh que promete una autonomía de 280 kilómetros (WLTP). Unas cifras que dan como resultado una velocidad máxima limitada de 130 km/h y un tiempo de carga del 0 al 80 % en 30 minutos.

Respecto a equipamiento destacado, viene con climatizador automático, cámara de visión trasera, llantas de 16 pulgadas, navegador integrado en la pantalla táctil de 8 pulgadas, un Head-Up Display (HUD), el Grip Control System para mejorar la adherencia sobre superficies resbaladizas o el sistema de control de descenso. Desde 39.500 euros.

Opel Vivaro Electric

Como otras del Grupo Stellantis, cuenta con un motor eléctrico de 100 kW (136 CV) con el que puede alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h. En cuanto a la batería, Opel ofrece dos opciones: una de 50 kWh y otra de 75 kWh. Con la de mayor capacidad ofrece una autonomía de hasta 350 kilómetros. Tiene un cargador de a bordo estándar de hasta 11 kW, pero admite cargas rápidas en corriente continua de hasta 100 kW, en cuyo caso es capaz de cargarse de 5 al 80% en 38 minutos.

Cuenta con sistemas de optimización como el sistema de frenado regenerativo y va bien surtida tecnológicamente hablando, con na pantalla táctil de 10 pulgadas sobre la consola central y un cuadro de instrumentos del mismo tamaño. En cuanto a seguridad, puede equipar hasta 18 sistemas avanzados de asistencia a la conducción para hacer los viajes más seguros y cómodos. Su PVP base es de 38.500 euros.

Renault Trafic E-TECH

Otro modelo que se ve bastante es la Trafic y sí, también existe una versión 100 % eléctrica de la furgoneta. Conserva sus capacidades y está disponible tanto en versión larga como corta. En el apartado mecánico, el Trafic E-TECH equipa un motor eléctrico de 90 kW (122 CV) y una batería de 52 kWh de capacidad, que le permite recorrer hasta 297 km con una sola carga, según el ciclo WLTP. El cargador de serie permite cargar a una potencia de hasta 22 kW con corriente alterna, con lo que se ganan unos 50 km de autonomía en de media hora.

Entre su equipamiento de serie más destacado, el Renault Trafic Furgón E-TECH incluye faros LED, limitador y regulador de la velocidad de crucero o espejos retrovisores eléctricos calefactables, así como el sistema multimedia Easy Link, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. PVP base: desde 39.867 euros.

Mercedes eVito

La variante eléctrica de la Vito se mueve gracias a un motor eléctrico de gran eficiencia que entrega 85 kW (116 CV) y cuenta con tres programas de conducción y cuatro niveles de recuperación energética para optimizar el consumo. Interesa por el bajo coste por kilómetro.

La batería tiene 35 kWh de capacidad útil, lo cual es suficiente para recorrer hasta 181 km antes de detenerse a enchufarla. Obviamente son cifras que hacen que sea óptima para repartos urbanos, con recorrido repetitivos y planificables, no más allá.

Por lo demás, es una furgoneta con un excelente espacio de carga, que no se ve afectado por el sistema de propulsión, y por sus medidas de seguridad y ayuda a la conducción. Desde 53.032 euros

Volkswagen ID. Buzz

Cerramos con una de las furgos que más se ven por nuestras carreteras, la VW, en este caso versión ID. Buzz, que no deja de ser el relanzamiento de todo un mito que mantiene su esencia, la T1 de los años 50.

La furgoneta guarda algunas señas de identidad propias del modelo clásico, como la carrocería bicolor y un espíritu aventurero que se recoge en un amplísimo interior con un maletero de 1.121 litros con las cinco plazas ocupadas, lo que la convierte en una opción perfecta para viajar. Sus dimensiones y su concepción de vehículo eléctrico le permite conseguir un espacio interior excepcional. Además, tecnológicamente, el ID. Buzz recoge todos los avances de los últimos años como el frenado de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales

Os cuento algunos detalles técnicos: llega con un motor de 150 kW (201 CV de potencia) que estará limitado electrónicamente a 145 km/h. y una batería de 82 kWh con capacidad útil de 77 kWh y una autonomía que ronda los 400 km. Ésta podrá recargarse del 5 al 80% de capacidad en apenas 30 minutos, soportando cargas rápidas de 170 kW. PVP base es de 55.580 euros IVA incluido