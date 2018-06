graffiti

Irati Jiménez

Tres discursos políticos históricos de los Estados Unidos

13/06/2018

Nuestra colaboradora, la escritora y periodista, Irati Jiménez, repasa tres momentos históricos para los estadounidenses, protagonizados por Lincoln, Obama y Martin Luther King.

audios (1) Tres discursos políticos históricos de los Estados Unidos

Dejando de lado el discurso ofensivo contra los mexicanos de Donald Trump, existen tres alocuciones públicas históricas en los Estados Unidos. Abraham Lincoln en Gettysburg, el I Have A Dream de Martin Luther King o el Yes We Can de Barack Obama en New Hampshire.