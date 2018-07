graffiti

ROBERTA MARRERO

'Boy George me enseñó que era posible ser distinta sin pedir disculpas'

11/07/2018

Charlamos con la autora del primer manifiesto pop que reivindica el papel del colectivo LGTBIQ+ en la cultura de las últimas décadas. Un repaso a personajes tan dispares como Bowie, Franco, Warhol etc

Charlamos con la autora del primer gran manifiesto pop que reivindica el papel del colectivo LGTBIQ+ en la cultura de las últimas décadas. La obra se titula, como cantaba Bowie, We can be heroes. Porque sí, podemos serlo, ¡héroes y heroínas! Por eso, es un placer recibir en Graffiti a toda una heroína, Roberta Marrero, la artista polifacética de origen canario que firma esta enciclopedia ilustrada.

We can be heroes es una celebración de la cultura contemporánea color arco iris, pero también púrpura, a momentos roja y en otros negra… Un libro ilustrado por la propia autora, con personajes tan dispares como el propio Bowie, Franco, Juana de Arco, Boy George, Virginia Woolf, Andy Warhol, Paloma Chamorro, Lorca, Divine o Rupaul e incluso Rocío Jurado…