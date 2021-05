10/05/2021 19:20 graffiti Salud "¿Cómo podemos estar tan solas 300 millones de personas deprimidas?" El abogado y periodista Juan Carlos Rincón y la ilustradora Cecilia Ramos presentan el libro "La depresión (no) existe" Escuchar la página Escuchar la página

En el Graffiti de Radio Euskadi hablamos con Juan Carlos Rincón y Cecilia Ramos, autores del libro ilustrado "La depresión (no) existe. Guía para no causar daño cuando hables con una persona deprimida". Juan Carlos Rincón, abogado, periodista y editor de opinión del prestigioso diario colombiano "El Espectador", lleva 12 años luchando contra la depresión, y ha escrito este libro titulando cada uno de sus doce capítulos con una de las frases que se suelen dirigir a las personas deprimidas y que causan mucho más dolor que alivio.Frases como "¿Por qué estás así si lo tienes todo en la vida"?, o "Tu problema es de actitud. ¡Sonríe! ¡Deja la pereza! ¡Deja de preocuparte tanto!". Juan Carlos Rincón plantea la necesidad de saber escuchar y comprender a las personas deprimidas, y pregunta en voz alta cómo se pueden sentir tan solas si son más de 300 millones en todo el planeta. Junto a los textos de Juan Carlos encontramos los dibujos de la ilustradora, también colombiana, Cecilia Ramos, que aporta luz al libro con su dibujo travieso y sencillo. "La depresión (no) existe" ha sido publicado por Penguin Random House en su sello Vergara.