27/07/2021 19:42 graffiti Localidades de Euskal Herria Artziniega, la villa que fundó Alfonso X el Sabio allá por 1232 Endika Cuesta dedica su sección a la visita histórica a la villa alavesa de Artziniega Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Artziniega 12:07 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

Como cada semana, Endika Cuesta nos lleva de visita en Graffiti, en su sección "Con la mochila a cuestas", a distintos lugares de Euskal Herria. En esta ocasión visitamos Artziniega. Esta villa, no como otras fundadas por castellanos en Bizkaia, no es fundada por la familia Haro. Directamente la fundó Alfonso X el Sabio allá por 1232. Es 68 años mayor que Bilbao, y unos 90 mayor que Portugalete. su patrona no es otra que la Virgen de la Encina y a las afueras de Artziniega, junto a la famosa carretera a Gordexola, se encuentra el Santuario de la Encina. El edificio actual tiene años porque, según cuentan, es de final del siglo XV, pero parece que aún tiene más historia, porque los expertos dicen que se levantó sobre antiguas construcciones románicas y pre-románicas. No es el único atractivo con el que cuenta la localidad. Entre muchos otros, cabe mencionar que desde hace tiempo se viene celebrando la Feria Medieval, donde una serie de artistas de la localidad se ha dedicado a restaurar las pinturas. En algunas de ellas han introducido mensajes encriptados y en otras, elementos anacrónicos, como es el caso de los Santos.