29/04/2021 19:36 Iflandia Danza "La danza se ha equiparado con el teatro en subvenciones pero no en programaciones" K.M.|RadioEuskadi En el Día Internacional de la Danza debatimos sobre la situación de la danza en Euskal Herria con Eva Guerrero, Edu Murumendiaraz, Norka Chiapuso y Alicia Gómez.

Hoy es el Día Internacional de la Danza. Se celebra el 29 de abril porque es el día en el que nació Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Y cada año se encarga a una personalidad destacada del mundo de la danza que escriba un mensaje. Este año le ha correspondido al bailarín alemán Friedemann Vogel, bailarín principal del Ballet de Stuttgart. Aparte de regalarnos alguna frase hermosa como “todo comienza con el movimiento”, Vogel ha señalado la dificultad del momento actual cuando ya “no se nos permite movernos”. Ha dicho: “De repente, ya no se nos permite actuar, con los teatros cerrados y los festivales cancelados. Nuestro mundo se ha paralizado. Sin contacto físico. Sin público. Nunca en la historia reciente se ha desafiado a la comunidad de la danza de manera tan colectiva a mantenerse motivada, a encontrar nuestra razón de ser”.

Ya sabemos que nuestra realidad es un poco distinta de la que se vive en Alemania y en Francia, porque en la CAV y en Navarra se pueden ver espectáculos de danza, pero no hemos de engañarnos, la situación que vive el colectivo de la danza es muy dura. No hay que olvidar que durante muchos meses se cerraron, también aquí, teatros y academias de danza, y que nuestros profesionales vieron canceladas sus dos principales vías de ingresos, la de la creación, y puesta en escena de esa creación, y la de la enseñanza. Por eso hemos querido hablar con protagonistas del mundo de nuestra danza para que, como dice Vogel, nos hablen de cómo se sienten motivados. Hemos invitado a dos coreógrafos y bailarines, Edu Murumendiaraz de Aukeran Dantza Konpania, y Eva Guerrero de Doos Colectivo, al responsable de Artes Escénicas de Donostia Kultura Norka Chiapuso y a una de nuestras profesoras más ilustres, actualmente en Dantzerti, la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Alicia Gómez Linares.