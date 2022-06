Kirolaldia Entrevista Jokin Altuna: "Cuando entras a un quirófano lo que quieres es volver al 100 por 100" Isusko AB | EITB Media Publicado: 08/06/2022 15:26 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2022 15:31 (UTC+2) El pelotari de Amezketa lleva prácticamente un mes sin tocar pelota con la mano izquierda. Escuchar la página Escuchar la página

El pelotari Jokin Altuna fue operado del dedo índice el pasado 26 de mayo. Le quitaron un nódulo que no le impedía jugar, pero renunció a jugar el partido por el tercer puesto en el Manomanista.

Ahora, en pleno proceso de recuperación, afirma no tener prisa para volver a los frontones, "tengo todavía inflamado el dedo, tengo que estar en reposo, y no tengo prisa. El lunes tengo que ir donde el médico y a ver las sensaciones que tengo. Cuando entras a un quirófano lo que quieres es volver al 100 por 100".

El de Amezketa lleva tiempo con este problema, "el dedo no me dolía cuando estaba jugando, pero las últimas semanas se me ponía blanco, no tenía buena circulación y el médico me dijo que era mejor sacar el nódulo".