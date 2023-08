Kirolaldia Entrevista en Radio Euskadi "Todavía no he asimilado todo lo que hemos conseguido y no me lo creo" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 23/08/2023 14:42 (UTC+2) Última actualización: 23/08/2023 14:59 (UTC+2) Oihane Hernández Zurbano, una de las integrantes vascas de la selección española que se ha proclamado campeona del mundo, ha estado en "Kirolaldia". Escuchar la página Escuchar la página

La selección española de fútbol se proclamó campeona del mundo en Australia tras imponerse en la final a Inglaterra (1-0).

En el combinado español han participado dos jugadoras vascas, Oihane Hernández e Irene Paredes y hoy en el programa "Kirolaldia" de Radio Euskadi ha estado una de ellas, la jugadora de Sopela Oihane Hernández, para contar cómo ha sido la experiencia vivida días después de conseguir el histórico título.

Tras comenzar como profesional en el Athletic fichó por el Real Madrid, club en el que milita ahora.

Hoy recibirá un merecido homenaje en su pueblo Sopela y decía que está como en una nube, "todavía no he asimilado todo lo que hemos conseguido y no me lo creo".

Añadía que se encuentra "entre agotada y feliz, pero muy contenta con todo lo conseguido" y sobre el momento clave del torneo: "Nos damos cuenta que podemos hacer algo grande cuando ganamos a Suiza tras perder con Japón. Nos hacemos más equipo y nos convencemos de que podemos ganar".

Declaraciones de su compañera Irene Paredes: