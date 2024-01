Kultura.eus OFICIOS DE CINE Ivan Miñambres: 'El motor de una película se enciende en la producción' Publicado: 18/01/2024 16:18 (UTC+1) Última actualización: 18/01/2024 16:18 (UTC+1) Los días previos a los premios Goya Kultura.eus diseccionara los oficios del cine que en muchas ocasiones se invisibilizan. Hoy hemos hablado con los productores Pablo Vidal de '20.000 especies de abejas' y con Iván Miñambre de 'To Bird or not to bird' Escuchar la página Escuchar la página

El próximo 10 de febrero se celebrará la 38 edición de los Premios Goya. Estos días previos en Kultura.eus diseccionaremos los oficios del cine que en muchas ocasiones se invisibilizan. Hoy hemos hablado con el productor Pablo Vidal de '20.000 especies de abejas' e Iván Miñambre de CEO de Uniko Estudio productor del corto nominado a mejor cortometraje de animación 'To Bird or not to bird', productor también de 'El Sueño de la Sultana', nominado a mejor largo de animación.