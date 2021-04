08/04/2021 17:58 La mecánica del caracol Ciencia Cómo detectar el hígado graso y NFT: el boom de los bienes digitales originales La empresa vasca OWl Metabolomics ha desarrollado el primer test no invasivo para detectar la fase más peligrosa del hígado graso no alcohólico. NFT: registros que acreditan piezas digitales únicas. Escuchar la página Escuchar la página

Los metabolitos son sustancias que se producen como resultado de las reacciones químicas que se dan en las células. Son, por tanto, el resultado de la actividad metabólica de un ser vivo. A través de análisis de sangre y orina los metabolitos proporcionan valiosa información sobre el estado de salud de una persona, sobre enfermedades, dieta y stilo de vida , incluso se investiga cómo relacionarlos con un envejecimiento saludable. Hoy lo que nos interesa es hablar de su interés como marcadores tempranos de enfermedad, concretamente de cómo la metabolómica, el análisis de metabolitos, ayuda a diagnosticar de forma precoz y no invasiva un problema hepático muy ligado al sobrepeso. Pablo Ortiz es doctor en medicina y director científico de OWL Metabolomics, una empresa biotecnológica, spin off de CIC Biogune , ubicada en el parque tecnológico de Bizkaia. Esta empresa que ha diseñado el primer test in vitro que es capaz de diferenciar de manera no invasiva el hígado graso no alcóholico (NAFL) de la esteatohepatitis no alcohólica (NASH).





Además, comenzamos una nueva colaboración con el periodista especializado en tecnología Enrique Rodal, que nos propone descubrir qué es la tecnología NFT, los tokens no fungibles, activos digitales que están revolucionando el mundo del arte digital y el coleccionismo de bienes digitales originales. Los NFT son el registro que acredita una pieza digital única y funcionan a través de blokchain, la cadena de bloques que permite las transacciones económicas y el intercambio directo de datos entre sus usuarios. Grupos de rock, deportistas, artistas, venden y subastan creaciones que pueden ir desde un cuadro digital a un autógrafo. Y en algunos casos hablamos de transacciones de millones de dólares. Charlamos sobre la tecnología NFT con el exfutbolista Toni Moral ha desarrollado una plataforma, denominada Watafan, en la que personas famosas pueden poner a la venta cromos o tarjetas digitales. Son bienes digitales que pueden ser únicos o series numeradas como otras obras de arte.